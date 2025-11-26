Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUE MISTURA!

Carlinhos Brown organiza evento de música e luta no Candeal; veja

Serão dez combates, entre eles disputas de cinturão e uma luta de Capoeira Fight

João Grassi

Por João Grassi

26/11/2025 - 19:25 h
Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown
Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown -

O esporte e a música vão se encontrar em um mesmo palco. No dia 30 de novembro, o Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador, recebe o Guetho Fight & Music, evento que une o universo do MMA com a música baiana e brasileira, com realização pela Cage Masters e MMA Masters, sob curadoria artística de Carlinhos Brown, artista ícone do estado.

Criado pelos mestres Daniel Valverde e César Carneiro, o projeto é uma versão inovadora do Cage Masters, liga internacional de lutas conhecida nos Estados Unidos, e agora ganha uma edição especial no Brasil. Oito combates estão confirmados, entre eles disputas de cinturão e uma luta de Capoeira Fight.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além das lutas, o evento terá performances musicais exclusivas, participação de artistas convidados e transmissão ao vivo para o mundo. A estrutura conta com lounge, área VIP, cadeiras, pista e ativações de marcas.

O Candyall Guetho Square, idealizado por Brown, é um espaço onde arte, religião e comunidade se misturam. Agora, se transforma também em arena de luta.

Leia Também:

Carlinhos Brown anuncia surpresa internacional em show
Carlinhos Brown garante voto em Wagner Moura no Oscar 2026: "É nosso"
Macron tem o molho? Carlinhos Brown elogia o presidente francês
Imagem ilustrativa da imagem Carlinhos Brown organiza evento de música e luta no Candeal; veja
| Foto: Divulgação

Card de lutas

LUTA 01 - MODALIDADE MMA - Categoria 70kg

CAIO GARCIA “VIKING” (Equipe Striker MMA) - Aracaju, SE X CAIO SANTOS BLACK” (Equipe Vip Combat) - Salvador, BA

LUTA 02 - MODALIDADE MMA - Categoria 84kg

LEANDRO SANTOS “SANTO” (Equipe LGSistem) - Andaraí, BA X CAIO VINICIUS “SAMURAI” (Rottweiler Team / Team Samurai) - Santa Maria Da Vitória, BA

LUTA 03 - MODALIDADE MMA - Categoria (PC) 103kg

GILMAR JESUS “BLEIDE” (Team Walydynho / Three Fight Styles) - Salvador, BA X DOUGLAS ANDREW “TANK” (Equipe Team Brothers TFT) - Nova Iguaçu, RJ

LUTA 04 - MODALIDADE CAPOEIRA FIGHT - Categoria 80kg

PAULO SANTANA ”BONECO” (Grupo ACB Capoeira) - Salvador, BA X ISRAEL MIRANDA “ROTTWEILER” (Grupo Pallmares) - Barreiras, BA

LUTA 05 - MODALIDADE MMA - Categoria 57kg

LIANE BARROS “LIA STRIKER” (Equipe Roxo Striker) - Belém, PA X AMANDA VARGAS (Equipe Team Brother) - Nova Iguaçu, RJ

LUTA 06 - MODALIDADE XTREME DIRTY BOXING - Cinturão Categoria 84kg

KHALIL LEITE (Equipe Invictus Team)- Luis Eduardo Magalhães, BA X MICAEL SIMON “MIKA MONSTRO” (Equipe Sparta Thai Boxing) - Caculé, BA

LUTA 07 - MODALIDADE MMA - Categoria 77kg

ALMIR LIMA “SAMPAIO” (Equipe Moura Fight) - Jacareacanga, PA X JOSHUA SIERRA (Equipe MMA Masters) - Miami, Flórida

LUTA 08 - MODALIDADE MMA - Categoria 61kg

CAROL ARAÚJO (Super Heróis Artes Marciais) - Timboteua, PA X CLAUDIA VILLALOBOS (Equipe MMA Masters)- Santiago, Chile

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Brown Guetho Fight & Music

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x