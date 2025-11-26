Carlinhos Brown organiza evento de música e luta no Candeal; veja

Guetho Fight & Music conta com curadoria artística de Carlinhos Brown - Foto: Divulgação

O esporte e a música vão se encontrar em um mesmo palco. No dia 30 de novembro, o Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador, recebe o Guetho Fight & Music, evento que une o universo do MMA com a música baiana e brasileira, com realização pela Cage Masters e MMA Masters, sob curadoria artística de Carlinhos Brown, artista ícone do estado.

Criado pelos mestres Daniel Valverde e César Carneiro, o projeto é uma versão inovadora do Cage Masters, liga internacional de lutas conhecida nos Estados Unidos, e agora ganha uma edição especial no Brasil. Oito combates estão confirmados, entre eles disputas de cinturão e uma luta de Capoeira Fight.

Além das lutas, o evento terá performances musicais exclusivas, participação de artistas convidados e transmissão ao vivo para o mundo. A estrutura conta com lounge, área VIP, cadeiras, pista e ativações de marcas.

O Candyall Guetho Square, idealizado por Brown, é um espaço onde arte, religião e comunidade se misturam. Agora, se transforma também em arena de luta.

Card de lutas

LUTA 01 - MODALIDADE MMA - Categoria 70kg

CAIO GARCIA “VIKING” (Equipe Striker MMA) - Aracaju, SE X CAIO SANTOS BLACK” (Equipe Vip Combat) - Salvador, BA

LUTA 02 - MODALIDADE MMA - Categoria 84kg

LEANDRO SANTOS “SANTO” (Equipe LGSistem) - Andaraí, BA X CAIO VINICIUS “SAMURAI” (Rottweiler Team / Team Samurai) - Santa Maria Da Vitória, BA

LUTA 03 - MODALIDADE MMA - Categoria (PC) 103kg

GILMAR JESUS “BLEIDE” (Team Walydynho / Three Fight Styles) - Salvador, BA X DOUGLAS ANDREW “TANK” (Equipe Team Brothers TFT) - Nova Iguaçu, RJ

LUTA 04 - MODALIDADE CAPOEIRA FIGHT - Categoria 80kg

PAULO SANTANA ”BONECO” (Grupo ACB Capoeira) - Salvador, BA X ISRAEL MIRANDA “ROTTWEILER” (Grupo Pallmares) - Barreiras, BA

LUTA 05 - MODALIDADE MMA - Categoria 57kg

LIANE BARROS “LIA STRIKER” (Equipe Roxo Striker) - Belém, PA X AMANDA VARGAS (Equipe Team Brother) - Nova Iguaçu, RJ

LUTA 06 - MODALIDADE XTREME DIRTY BOXING - Cinturão Categoria 84kg

KHALIL LEITE (Equipe Invictus Team)- Luis Eduardo Magalhães, BA X MICAEL SIMON “MIKA MONSTRO” (Equipe Sparta Thai Boxing) - Caculé, BA

LUTA 07 - MODALIDADE MMA - Categoria 77kg

ALMIR LIMA “SAMPAIO” (Equipe Moura Fight) - Jacareacanga, PA X JOSHUA SIERRA (Equipe MMA Masters) - Miami, Flórida

LUTA 08 - MODALIDADE MMA - Categoria 61kg

CAROL ARAÚJO (Super Heróis Artes Marciais) - Timboteua, PA X CLAUDIA VILLALOBOS (Equipe MMA Masters)- Santiago, Chile