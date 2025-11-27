Nova Rodoviária de Salvador: Jerônimo revela quando terminal será aberto

Nova Rodoviária de Salvador - Foto: Joá Souza | GOVBA

O novo Terminal Rodoviário de Salvador, localizado no bairro de Águas Claras, já tem previsão de entrega. O prazo para a nova rodoviária foi revelado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta quinta-feira, 27, durante agenda em Lauro de Freitas.

Segundo Jerônimo, a rodoviária, que já está em estágio final de obras, deve ser entregue entre janeiro e fevereiro de 2026, logo após a conclusão de todos os trâmites necessários.

"A autorização da rodoviária, estamos tratando a nova rodoviária para entregar no início do primeiro mês, o segundo mês, no máximo, de 2026. Essas entregas eu estou dizendo agora por conta do compromisso que a gente fez com vocês de manter os informados", adiantou Jerônimo em coletiva de imprensa.

Nova Rodoviária de Salvador

O novo equipamento terá 127 mil m², oferecerá estacionamento para 800 veículos (incluindo vagas para carros elétricos) e 230 espaços comerciais, além de uma nova unidade do SAC.

A estrutura será conectada à estação Águas Claras do metrô, ao VLT de Salvador e a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas.

O novo equipamento está sendo construído e administrado pela Sinart, concessionária que também é responsável pela atual rodoviária, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

Já o governo da Bahia, por sua vez, apenas supervisiona as obras da nova rodoviária, já que o espaço é fruto de uma parceria público-privada (PPP).