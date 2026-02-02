Menu
CULTURA
CELEBRAÇÃO

Bruno Monteiro destaca papel e presença da cultura na Festa de Iemanjá

Festa acontece nesta segunda-feira, 2, em Salvador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/02/2026 - 8:53 h

Festa de Iemanjá acontece nesta segunda-feira, 2, em Salvador
Festa de Iemanjá acontece nesta segunda-feira, 2, em Salvador -

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, destacou a presença da política pública da cultura nas festas populares do estado. O titular da Secult-BA participou da tradicional Festa de Iemanjá, que acontece nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A celebração é considerada uma das maiores manifestações religiosas e culturais da Bahia e reúne milhares de devotos e turistas.

“As festas populares da Bahia, a cada ano, têm uma marca crescente da presença da política pública da cultura, porque nós temos entendido — e a resposta tem sido muito positiva — o quanto a cultura é uma conexão desses festejos com a sua história, com a ancestralidade, com aquilo que diferencia as festas populares da Bahia de outros festejos”, disse o gestor em entrevista concedida ao Portal A TARDE.

Aqui é a nossa tradição, é a história, é o respeito, é a diversidade religiosa que toma as ruas nesse momento em que a gente pede bênçãos e renova os agradecimentos à Rainha do Mar, que nos abençoa de uma forma muito especial, especialmente quem mora em Salvador.
Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

Por fim, Bruno Monteira destacou que o momento é “de gratidão, de reafirmar a força da cultura e de pedir que 2026 seja o ano em que a Bahia e o Brasil sigam no caminho da verdade, da prosperidade, da democracia e da justiça social”.

