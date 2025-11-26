Carnaval sem trio na Barra? Bruno Monteiro avalia projeto da Câmara

Carnaval na Barra - Foto: Uendel Galter

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS) tem chamado a atenção por levantar a possibilidade de alterar um dos momentos mais emblemáticos da cidade: a presença de trios elétricos na orla. A proposta, de autoria do vereador Maurício Trindade, busca regulamentar o uso de trios elétricos, carros de som e equipamentos móveis no trecho entre a Barra e Ondina.

O secretário estadual de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, não ter conhecimento detalhado sobre o texto, mas destacou que qualquer mudança envolvendo o Carnaval nesse circuito deve ser discutida de forma ampla e participativa.

Segundo ele, o debate sobre a ocupação da Barra durante a festa não é novo e envolve opiniões distintas. “Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contrárias e o que a gente deve defende, é sempre que as soluções sejam feitas de forma democrática: ouvindo a população, ouvindo os moradores, ouvindo quem faz esse carnaval. Quando eu digo que faz carnaval, eu não tô falando só de artista, produtor e dono de camarote".

“Também essas pessoas, mas vendedores ambulantes, cordeiros, e pessoas que movimentam toda aquela rede de serviço. As pessoas alugam seus imóveis, as pessoas aquecem o seu comércio durante esse período. Então, ninguém pode ficar de fora desse processo”, defende.

O secretário reforçou que qualquer decisão deve priorizar o diálogo e atender coletivamente à cidade. “Então, que nós defendemos, seja na discussão desse projeto, que repito, eu não o conheço, não posso opinar, mas essa discussão tem que ser sempre permeada pela democracia, de forma a ouvir as opiniões de forma mais ampla possível, para que nós construamos alternativas, saídas que sejam sempre boas para todos ou pelo menos para a maioria.”, comentou.