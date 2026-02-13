Olodum cobra respeito à história após disputa com Daniela Mercury

“Nós estamos no Carnaval da Barra desde 1988", diz presidente do Olodum - Foto: Leilane Teixeira/ Ag. A TARDE

O presidente do Olodum Jorge Ricardo Rodrigues se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a cantora Daniela Mercury e a ordem dos trios no circuito Barra-Ondina, durante o Carnaval de Salvador. Segundo ele, é preciso respeito a história construída pelo bloco afro ao longo de décadas no circuito.

“Nós estamos no Carnaval da Barra desde 1988. Quem chegou em 1996 não é mais antigo do que o Olodum na Barra”, afirmou em entrevista ao Portal A TARDE

O presidente destacou que o Olodum foi o primeiro bloco afro a apostar no circuito da Barra, quando ainda havia resistência à presença dos blocos afros fora do Centro Histórico. Para ele, a discussão vai além da ordem de desfile e envolve reconhecimento histórico.

“Os blocos afros sempre ficaram à margem do processo do Carnaval. O Olodum foi o primeiro bloco afro a acreditar no circuito da Barra, por isso somos o primeiro da fila no domingo. Tem que respeitar quem veio antes”, declarou.

Entenda a polêmica

Daniela Mercury entrou na Justiça para desfilar com o Crocodilo, no domingo, antes do Olodum | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A controvérsia envolve uma decisão judicial sobre a ordem dos trios após pedido feito pela cantora.

Jorge Ricardo afirmou que o grupo está tentando reverter a decisão, mas que cumprirá o que for determinado pela Justiça. “Se tivermos o direito garantido, iremos para a rua no primeiro lugar. Se não, vamos respeitar e tomar as providências necessárias para o próximo ano”.