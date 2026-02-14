CARNAVAL
Fantasiada, Daniela Mercury surpreende público e abre carnaval na pipoca
Esta é a terceira apresentação da artista na folia baiana
Por Gabriela Araújo
A cantora Daniela Mercury surpreendeu os foliões durante sua passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina) em seu terceiro dia de apresentação no carnaval de Salvador.
Fantasiada com um macacão lilás e uma máscara, a voz da música “É Terreiro”, sua aposta para a folia momesca deste ano, abriu o show cantando no chão, no meio da pipoca.
O momento foi compartilhado nas redes sociais da artista na madrugada deste sábado, 14. “A avenida é nosso palco coletivo! Tô realizada de ter cantado no meio da minha pipoca. Laroyê!”, escreveu a artista.
Veja:
Justiça dá vitória a Daniela Mercury e obriga mudança no circuito
O Bloco Crocodilo de Daniela Mercury conseguiu na Justiça da Bahia o direito de voltar a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina. Com isso, o bloco abrirá os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando sua posição histórica no circuito.
O horário foi definido após o reconhecimento, por parte do Judiciário,de que o bloco foi pioneiro no Circuito Barra-Ondina, inaugurando o trajeto em 1996. A decisão se baseia no critério de antiguidade, previsto no regulamento do próprio Carnaval, que estabelece a ordem de desfile dos blocos.
Nos últimos anos, o Bloco Crocodilo vinha sendo deslocado para horários mais tardios e posicionado após blocos mais novos, situação que motivou a ação judicial. O magistrado responsável pelo caso destacou ainda o princípio da segurança jurídica, uma vez que o bloco desfila de forma ininterrupta no circuito desde a sua criação.
