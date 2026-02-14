Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Fantasiada, Daniela Mercury surpreende público e abre carnaval na pipoca

Esta é a terceira apresentação da artista na folia baiana

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/02/2026 - 7:32 h

Cantora surpreende público ao aparecer de forma inovadora
Cantora surpreende público ao aparecer de forma inovadora -

A cantora Daniela Mercury surpreendeu os foliões durante sua passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina) em seu terceiro dia de apresentação no carnaval de Salvador.

Fantasiada com um macacão lilás e uma máscara, a voz da música “É Terreiro”, sua aposta para a folia momesca deste ano, abriu o show cantando no chão, no meio da pipoca.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da artista na madrugada deste sábado, 14. “A avenida é nosso palco coletivo! Tô realizada de ter cantado no meio da minha pipoca. Laroyê!”, escreveu a artista.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Daniela Mercury (@danielamercury)

Justiça dá vitória a Daniela Mercury e obriga mudança no circuito

O Bloco Crocodilo de Daniela Mercury conseguiu na Justiça da Bahia o direito de voltar a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina. Com isso, o bloco abrirá os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando sua posição histórica no circuito.

O horário foi definido após o reconhecimento, por parte do Judiciário,de que o bloco foi pioneiro no Circuito Barra-Ondina, inaugurando o trajeto em 1996. A decisão se baseia no critério de antiguidade, previsto no regulamento do próprio Carnaval, que estabelece a ordem de desfile dos blocos.

Nos últimos anos, o Bloco Crocodilo vinha sendo deslocado para horários mais tardios e posicionado após blocos mais novos, situação que motivou a ação judicial. O magistrado responsável pelo caso destacou ainda o princípio da segurança jurídica, uma vez que o bloco desfila de forma ininterrupta no circuito desde a sua criação.

Tags:

Carnaval de Salvador daniela mercury

x