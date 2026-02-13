CARNAVAL
"Falta de noção": Anitta critica excesso de pessoas em trio elétrico
A cantora afirmou que a ação é pode causar acidentes graves
Por Franciely Gomes
Pronta para puxar um trio pipoca por mais um ano no Carnaval de Salvador, nessa sexta-feira, 13, Anitta fez duras críticas aos artistas que colocam muitas pessoas em cima do trio elétrico. A cantora afirmou que a ação pode causar acidentes graves durante o circuito.
“As pessoas têm que ter senso, gente. Trio elétrico é uma coisa perigosa para botar um monte de gente. O trio pode virar em cima dos outros e morrer gente”, disse ela durante a coletiva de imprensa realizada antes da apresentação.
“Quando botaram uma lei aqui da quantidade máxima de pessoas máxima eu agradeci a Deus. Falei que eu ia encaminhar essa lei pra todo mundo que está me pedindo pra trazer gente pro trio, pois é uma falta de noção”, completou.
A famosa ainda reforçou que costuma proibir os conhecidos que se convidam para ficar no palco e põe mensagens em todos os canais de comunicação sobre o assunto, reforçando o pedido.
“E não adianta. Eu boto no status do WhatsApp, mando mensagem e boto mensagem automática, mas entra e sai Carnaval e o povo não cria senso”, concluiu.
