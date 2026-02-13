Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

"Falta de noção": Anitta critica excesso de pessoas em trio elétrico

A cantora afirmou que a ação é pode causar acidentes graves

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/02/2026 - 21:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Anitta fala sobre Carnaval de Salvador
Anitta fala sobre Carnaval de Salvador -

Pronta para puxar um trio pipoca por mais um ano no Carnaval de Salvador, nessa sexta-feira, 13, Anitta fez duras críticas aos artistas que colocam muitas pessoas em cima do trio elétrico. A cantora afirmou que a ação pode causar acidentes graves durante o circuito.

“As pessoas têm que ter senso, gente. Trio elétrico é uma coisa perigosa para botar um monte de gente. O trio pode virar em cima dos outros e morrer gente”, disse ela durante a coletiva de imprensa realizada antes da apresentação.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Detran detalha operações no Carnaval em transmissão do A TARDE
Scheila fala sobre despedida de Carla Perez do Carnaval: “Sempre foi uma inspiração”
MicroTrio de Ivan Huol comemora 30 anos e participa do Carnaval
PM garante tranquilidade no Carnaval do Nordeste de Amaralina

“Quando botaram uma lei aqui da quantidade máxima de pessoas máxima eu agradeci a Deus. Falei que eu ia encaminhar essa lei pra todo mundo que está me pedindo pra trazer gente pro trio, pois é uma falta de noção”, completou.

A famosa ainda reforçou que costuma proibir os conhecidos que se convidam para ficar no palco e põe mensagens em todos os canais de comunicação sobre o assunto, reforçando o pedido.

“E não adianta. Eu boto no status do WhatsApp, mando mensagem e boto mensagem automática, mas entra e sai Carnaval e o povo não cria senso”, concluiu.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta Carnaval de Salvador trio elétrico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta fala sobre Carnaval de Salvador
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Anitta fala sobre Carnaval de Salvador
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Anitta fala sobre Carnaval de Salvador
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Anitta fala sobre Carnaval de Salvador
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x