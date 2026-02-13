Scheila fala sobre despedida de Carla Perez do Carnaval: “Sempre foi uma inspiração”

Scheila Carvalho e Carla Perez - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A despedida de Carla Perez do bloco infantil Algodão Doce, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, reverberou entre artistas e fãs. Entre as manifestações mais emocionadas está a de Scheila Carvalho, que relembrou a importância da colega em sua própria trajetória, em entrevista ao Portal A Tarde.

“Eu acho que a vida da gente é feita de ciclos, né? E a gente tem que respeitar”, afirmou Scheila, ao comentar a decisão da artista de encerrar sua participação no projeto que marcou gerações.

“Ela sempre foi uma inspiração pra mim”

Scheila não escondeu a emoção ao falar da ex-companheira de É o Tchan.

“Carla sempre foi uma inspiração pra mim, eu falo me arrepiando”, declarou. Segundo ela, a admiração vem desde antes de dividir os palcos. “Desde que eu assistia ela como dançarina, como ela tem Xuxa como inspiração, eu tenho ela como inspiração”.

A ex-dançarina destacou que teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Carla e acompanhar de perto sua dedicação. “Ver o quanto ela é guerreira, o quanto ela é dedicada, o quanto ela tem talento, não só pra cantar, pra dançar, mas como apresentadora também”, pontuou.

Scheila ainda revelou que a colega influenciou sua atuação na televisão. “Me inspirou como apresentadora quando eu apresentei o Bom Demais”, completou.

Despedida marcada por emoção e legado



Carla Perez anunciou que está encerrando o ciclo à frente do Algodão Doce para priorizar a família. Ao falar sobre a decisão, ela afirmou que o bloco “abrilhantou a minha vida”, mas que sentiu necessidade de dedicar mais tempo aos seus.

“Eu pensei: acho que já deu, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha família um pouquinho mais, eu quero ser vovó e curtir esse momento”, declarou a artista ao explicar a escolha.

Ela reconheceu que a decisão não foi simples. “Não foi fácil”, disse, ao lembrar das críticas recebidas. Ainda assim, reforçou que optou por colocar a família em primeiro lugar: “Eu sempre fiz tudo na minha vida pensando nos meus fãs, mas no passado eu escolhi algumas pessoas, eu escolhi a minha família”.

Carla Perez no bloco Algodão Doce e foliões | Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Um novo ciclo



Para Scheila, a forma como Carla está conduzindo o encerramento da trajetória é motivo de orgulho.

“Eu acho a história dela linda e ela está encerrando de uma forma muito linda, sabe? Resgatando toda essa história, a trajetória dela, do sonho dela de criança. Tá lindo de ver, tá emocionante”, afirmou.

A despedida oficial será marcada pelo tema “Sonho de Criança” no Carnaval de 2026. O projeto prevê ações sociais e a participação de crianças de instituições assistenciais, além de doações de abadás e desfile do trio Pipoca Doce pelo Circuito Osmar.

Scheila encerrou desejando que o novo momento da artista seja próspero. “Eu desejo que seja lindo e abençoado esse projeto dela e que esse novo ciclo dela também seja lindo, maravilhoso”.