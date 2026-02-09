Programação do Carnaval de Salvador para crianças 2026

Siga o A TARDE no Google

Se em Salvador o Carnaval pulsa nas ruas, ele também encontra espaço para caber no passo curto, na fantasia improvisada e no olhar curioso das crianças. Em 2026, a capital baiana oferece uma programação pensada para os pequenos, com blocos infantis, bailinhos em shoppings, trios sem cordas e festas fechadas que transformam a folia em uma experiência mais leve, colorida e segura para toda a família.

Mas levar crianças ao Carnaval vai além de escolher a atração certa. Envolve planejamento, informação e atenção a protocolos oficiais que ajudam a evitar sustos em meio à multidão. Entre confetes e serpentinas, saber onde ir — e como agir — faz toda a diferença.

Blocos infantis no circuito Osmar - Campo Grande | Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

O que considerar antes de levar crianças para o Carnaval em Salvador?

Nem todo circuito, horário ou tipo de festa é indicado para o público infantil. Órgãos oficiais alertam que a melhor escolha envolve programações diurnas, blocos pensados para crianças e ambientes onde seja possível circular, entrar e sair com facilidade. Blocos infantis e bailes específicos são os mais indicados. A orientação inclui evitar proximidade com trios elétricos, exposição excessiva ao sol e longos períodos em meio a grandes aglomerações.

Cuidados práticos: hidratação constante, atenção ao calçado das crianças que já caminham sozinhas e cautela ao carregá-las no colo ou nos ombros, por conta de fiações e estruturas temporárias.

A regra é simples: Carnaval para crianças precisa ser confortável, previsível e seguro.

Programação de blocos infantis e desfiles nos circuitos voltados para crianças em 2026



A agenda infantil começa antes mesmo dos dias oficiais da folia e ocupa shoppings, bairros tradicionais e o Circuito Osmar (Campo Grande), com atrações gratuitas e pagas.

Furduncinho do Center Lapa

Local: Shopping Center Lapa, Centro

Shopping Center Lapa, Centro Data: Sábado, 7 de fevereiro

Sábado, 7 de fevereiro Horário: A partir das 13h

A partir das 13h Atrações: Mini bloco infantil com personagens e música

Mini bloco infantil com personagens e música Entrada: Gratuita

Bailinho Infantil do Shopping Itaigara

Local: Shopping Itaigara – Piso L1 e Arena das Abelhas

Shopping Itaigara – Piso L1 e Arena das Abelhas Data: Sábado, 7 de fevereiro

Sábado, 7 de fevereiro Horário: A partir das 14h

A partir das 14h Atrações: Musiclauns, pinturas artísticas, escultura de balões e animação com Mabele

Musiclauns, pinturas artísticas, escultura de balões e animação com Mabele Entrada: Gratuita

Carnaval do Paseo

Local: Shopping Paseo

Shopping Paseo Data: Sábado, 7 de fevereiro

Sábado, 7 de fevereiro Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Atração: Espetáculo interativo Brinca Tocadeira

Espetáculo interativo Brinca Tocadeira Entrada: Gratuita

Paralela Folia – Shopping Paralela

Local: Shopping Paralela

Shopping Paralela Datas: 7 e 8 de fevereiro

7 e 8 de fevereiro Horário: A partir das 16h

A partir das 16h Atrações: Tio Paulinho e personagens infantis

Entrada: Gratuita

Bailinho de Carnaval – Shopping Cajazeiras

Local: Shopping Cajazeiras

Shopping Cajazeiras Data: Sábado, 7 de fevereiro

Sábado, 7 de fevereiro Horário: 17h

17h Entrada: Gratuita

Bloco Pão na Chapa

Local: Cruz do Pascoal, Santo Antônio Além do Carmo

Cruz do Pascoal, Santo Antônio Além do Carmo Data: Domingo, 8 de fevereiro

Domingo, 8 de fevereiro Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Atrações: Desfile pelas ruas do bairro e bailinho infantil comunitário

Desfile pelas ruas do bairro e bailinho infantil comunitário Entrada: Gratuita

Carla Perez comanda o bloco Algodão Doce | Foto: Raul Spinassé / Agência A TARDE

Blocos infantis nos circuitos oficiais

Sonho de Criança – Pipoca Doce (Algodão Doce)

Local: Circuito Osmar (Campo Grande)

Circuito Osmar (Campo Grande) Datas: 14 e 15 de fevereiro

14 e 15 de fevereiro Horário: Concentração às 10h30 | Saída às 11h

Concentração às 10h30 | Saída às 11h Atrações: Carla Perez, Patati Patatá, Cia Brinca de Quê e DJ Raffa Maciel

Carla Perez, Patati Patatá, Cia Brinca de Quê e DJ Raffa Maciel Entrada: Gratuita (trio sem cordas)

Bloco Happy

Local: Circuito Osmar (Campo Grande)

Circuito Osmar (Campo Grande) Data: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Horário: A partir das 11h

A partir das 11h Atrações: Tio Paulinho e banda Filhos de Jorge

Tio Paulinho e banda Filhos de Jorge Entrada: Paga (abadás à venda na Central do Carnaval)

Pipoquinha da Bahia 2026

Local: Circuito Osmar (Campo Grande)

Circuito Osmar (Campo Grande) Datas: 16 e 17 de fevereiro

16 e 17 de fevereiro Horário: A partir das 10h30

A partir das 10h30 Atração: Tio Paulinho

Tio Paulinho Entrada: Gratuita

Bloco Algodão Doce | Foto: Raul Spinassé / Agência A TARDE

Festas fechadas de Carnaval para crianças

Para quem prefere ambientes controlados, a cidade oferece diversas opções em espaços fechados, principalmente em shoppings.

Carnaval em Família no Parque Shopping Bahia

Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas Atrações: Tio Paulinho e Baile à Fantasia d’Os Mortalhas

Tio Paulinho e Baile à Fantasia d’Os Mortalhas Datas: 7 a 16 de fevereiro

7 a 16 de fevereiro Horário: A partir das 14h

A partir das 14h Entrada: Gratuita e aberta ao público

Carnaval Infantil no Outlet Premium Salvador

Local: Outlet Premium Salvador, Camaçari

Outlet Premium Salvador, Camaçari Datas e horários: 8/02 – das 10h às 13h | 14/02 – das 16h às 19h

Atração: Tio Paulinho

Tio Paulinho Entrada: Gratuita

Carnaval Infantil no Shopping Barra

Local: Shopping Barra – Terraço e áreas internas

Shopping Barra – Terraço e áreas internas Datas: 8 a 18 de fevereiro

8 a 18 de fevereiro Horário: Programação variada ao longo do dia

Programação variada ao longo do dia Atrações: Brincatocadeira, parques infláveis e espaços infantis

Brincatocadeira, parques infláveis e espaços infantis Entrada: Gratuita (algumas atrações com valores específicos)

Esses eventos são ideais para famílias que buscam mais conforto, menos multidão e infraestrutura completa, sem abrir mão da experiência carnavalesca.

Carla Perez no bloco Algodão Doce e foliões | Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Dicas de segurança específicas para o Carnaval infantil

Mesmo em programações voltadas para crianças, a atenção precisa ser constante. Órgãos de segurança e especialistas reforçam cuidados simples que fazem toda a diferença durante a folia.

Identificação é fundamental: Utilize pulseiras ou crachás com o nome da criança e o telefone do responsável. Em Salvador, o poder público costuma distribuir pulseiras de identificação infantil nos circuitos oficiais, facilitando o reencontro em caso de desencontro;

Utilize pulseiras ou crachás com o nome da criança e o telefone do responsável. Em Salvador, o poder público costuma distribuir pulseiras de identificação infantil nos circuitos oficiais, facilitando o reencontro em caso de desencontro; Evite os horários mais quentes: Prefira programações no início da manhã ou no fim da tarde. A exposição excessiva ao sol pode causar desidratação e mal-estar, especialmente em crianças pequenas;

Prefira programações no início da manhã ou no fim da tarde. A exposição excessiva ao sol pode causar desidratação e mal-estar, especialmente em crianças pequenas; Hidratação constante: Ofereça água com frequência e leve lanches leves. Não espere a criança pedir para beber — a hidratação deve ser preventiva;

Ofereça água com frequência e leve lanches leves. Não espere a criança pedir para beber — a hidratação deve ser preventiva; Proteja a audição: Mantenha distância mínima das caixas de som e, se possível, utilize protetores auriculares. Áreas menos cheias também reduzem o impacto do volume alto;

Mantenha distância mínima das caixas de som e, se possível, utilize protetores auriculares. Áreas menos cheias também reduzem o impacto do volume alto; Cuidados com sol e conforto: Use protetor solar, chapéus ou bonés e roupas leves. Reaplique o protetor ao longo do dia;

Use protetor solar, chapéus ou bonés e roupas leves. Reaplique o protetor ao longo do dia; Planejamento e logística: Combine pontos de encontro, planeje rotas de saída rápidas e respeite o ritmo da criança. Sinais de cansaço, irritação ou desconforto indicam que é hora de ir embora;

Combine pontos de encontro, planeje rotas de saída rápidas e respeite o ritmo da criança. Sinais de cansaço, irritação ou desconforto indicam que é hora de ir embora; Atenção a situações de risco: Em casos de emergência, violação de direitos ou qualquer situação envolvendo crianças e adolescentes, o Disque 100 é o canal oficial para denúncias durante o Carnaval.

Vamos Nessa, bloco infantil | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

No meio da maior festa de rua do planeta, garantir um Carnaval infantil seguro é um gesto de cuidado — e também uma forma de apresentar a tradição da folia às novas gerações com responsabilidade, afeto e alegria.