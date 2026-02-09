Programação do Carnaval de Salvador para crianças 2026

Por Iarla Queiroz
Se em Salvador o Carnaval pulsa nas ruas, ele também encontra espaço para caber no passo curto, na fantasia improvisada e no olhar curioso das crianças. Em 2026, a capital baiana oferece uma programação pensada para os pequenos, com blocos infantis, bailinhos em shoppings, trios sem cordas e festas fechadas que transformam a folia em uma experiência mais leve, colorida e segura para toda a família.
Mas levar crianças ao Carnaval vai além de escolher a atração certa. Envolve planejamento, informação e atenção a protocolos oficiais que ajudam a evitar sustos em meio à multidão. Entre confetes e serpentinas, saber onde ir — e como agir — faz toda a diferença.
O que considerar antes de levar crianças para o Carnaval em Salvador?
Nem todo circuito, horário ou tipo de festa é indicado para o público infantil. Órgãos oficiais alertam que a melhor escolha envolve programações diurnas, blocos pensados para crianças e ambientes onde seja possível circular, entrar e sair com facilidade. Blocos infantis e bailes específicos são os mais indicados. A orientação inclui evitar proximidade com trios elétricos, exposição excessiva ao sol e longos períodos em meio a grandes aglomerações.
Cuidados práticos: hidratação constante, atenção ao calçado das crianças que já caminham sozinhas e cautela ao carregá-las no colo ou nos ombros, por conta de fiações e estruturas temporárias.
A regra é simples: Carnaval para crianças precisa ser confortável, previsível e seguro.
Programação de blocos infantis e desfiles nos circuitos voltados para crianças em 2026
A agenda infantil começa antes mesmo dos dias oficiais da folia e ocupa shoppings, bairros tradicionais e o Circuito Osmar (Campo Grande), com atrações gratuitas e pagas.
Furduncinho do Center Lapa
- Local: Shopping Center Lapa, Centro
- Data: Sábado, 7 de fevereiro
- Horário: A partir das 13h
- Atrações: Mini bloco infantil com personagens e música
- Entrada: Gratuita
Bailinho Infantil do Shopping Itaigara
- Local: Shopping Itaigara – Piso L1 e Arena das Abelhas
- Data: Sábado, 7 de fevereiro
- Horário: A partir das 14h
- Atrações: Musiclauns, pinturas artísticas, escultura de balões e animação com Mabele
- Entrada: Gratuita
Carnaval do Paseo
- Local: Shopping Paseo
- Data: Sábado, 7 de fevereiro
- Horário: A partir das 17h
- Atração: Espetáculo interativo Brinca Tocadeira
- Entrada: Gratuita
Paralela Folia – Shopping Paralela
- Local: Shopping Paralela
- Datas: 7 e 8 de fevereiro
- Horário: A partir das 16h
- Atrações: Tio Paulinho e personagens infantis
- Entrada: Gratuita
Bailinho de Carnaval – Shopping Cajazeiras
- Local: Shopping Cajazeiras
- Data: Sábado, 7 de fevereiro
- Horário: 17h
- Entrada: Gratuita
Bloco Pão na Chapa
- Local: Cruz do Pascoal, Santo Antônio Além do Carmo
- Data: Domingo, 8 de fevereiro
- Horário: A partir das 15h
- Atrações: Desfile pelas ruas do bairro e bailinho infantil comunitário
- Entrada: Gratuita
Blocos infantis nos circuitos oficiais
Sonho de Criança – Pipoca Doce (Algodão Doce)
- Local: Circuito Osmar (Campo Grande)
- Datas: 14 e 15 de fevereiro
- Horário: Concentração às 10h30 | Saída às 11h
- Atrações: Carla Perez, Patati Patatá, Cia Brinca de Quê e DJ Raffa Maciel
- Entrada: Gratuita (trio sem cordas)
Bloco Happy
- Local: Circuito Osmar (Campo Grande)
- Data: 14 de fevereiro
- Horário: A partir das 11h
- Atrações: Tio Paulinho e banda Filhos de Jorge
- Entrada: Paga (abadás à venda na Central do Carnaval)
Pipoquinha da Bahia 2026
- Local: Circuito Osmar (Campo Grande)
- Datas: 16 e 17 de fevereiro
- Horário: A partir das 10h30
- Atração: Tio Paulinho
- Entrada: Gratuita
Festas fechadas de Carnaval para crianças
Para quem prefere ambientes controlados, a cidade oferece diversas opções em espaços fechados, principalmente em shoppings.
Carnaval em Família no Parque Shopping Bahia
- Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
- Atrações: Tio Paulinho e Baile à Fantasia d’Os Mortalhas
- Datas: 7 a 16 de fevereiro
- Horário: A partir das 14h
- Entrada: Gratuita e aberta ao público
Carnaval Infantil no Outlet Premium Salvador
- Local: Outlet Premium Salvador, Camaçari
- Datas e horários: 8/02 – das 10h às 13h | 14/02 – das 16h às 19h
- Atração: Tio Paulinho
- Entrada: Gratuita
Carnaval Infantil no Shopping Barra
- Local: Shopping Barra – Terraço e áreas internas
- Datas: 8 a 18 de fevereiro
- Horário: Programação variada ao longo do dia
- Atrações: Brincatocadeira, parques infláveis e espaços infantis
- Entrada: Gratuita (algumas atrações com valores específicos)
Esses eventos são ideais para famílias que buscam mais conforto, menos multidão e infraestrutura completa, sem abrir mão da experiência carnavalesca.
Dicas de segurança específicas para o Carnaval infantil
Mesmo em programações voltadas para crianças, a atenção precisa ser constante. Órgãos de segurança e especialistas reforçam cuidados simples que fazem toda a diferença durante a folia.
- Identificação é fundamental: Utilize pulseiras ou crachás com o nome da criança e o telefone do responsável. Em Salvador, o poder público costuma distribuir pulseiras de identificação infantil nos circuitos oficiais, facilitando o reencontro em caso de desencontro;
- Evite os horários mais quentes: Prefira programações no início da manhã ou no fim da tarde. A exposição excessiva ao sol pode causar desidratação e mal-estar, especialmente em crianças pequenas;
- Hidratação constante: Ofereça água com frequência e leve lanches leves. Não espere a criança pedir para beber — a hidratação deve ser preventiva;
- Proteja a audição: Mantenha distância mínima das caixas de som e, se possível, utilize protetores auriculares. Áreas menos cheias também reduzem o impacto do volume alto;
- Cuidados com sol e conforto: Use protetor solar, chapéus ou bonés e roupas leves. Reaplique o protetor ao longo do dia;
- Planejamento e logística: Combine pontos de encontro, planeje rotas de saída rápidas e respeite o ritmo da criança. Sinais de cansaço, irritação ou desconforto indicam que é hora de ir embora;
- Atenção a situações de risco: Em casos de emergência, violação de direitos ou qualquer situação envolvendo crianças e adolescentes, o Disque 100 é o canal oficial para denúncias durante o Carnaval.
No meio da maior festa de rua do planeta, garantir um Carnaval infantil seguro é um gesto de cuidado — e também uma forma de apresentar a tradição da folia às novas gerações com responsabilidade, afeto e alegria.
