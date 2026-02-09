Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Vamos Nessa, bloco infantil

CARNAVAL

Programação do Carnaval de Salvador para crianças 2026

Blocos infantis, bailinhos e festas fechadas garantem a folia dos pequenos em Salvador

Vamos Nessa, bloco infantil - Foto Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

09/02/2026 - 10:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon

Se em Salvador o Carnaval pulsa nas ruas, ele também encontra espaço para caber no passo curto, na fantasia improvisada e no olhar curioso das crianças. Em 2026, a capital baiana oferece uma programação pensada para os pequenos, com blocos infantis, bailinhos em shoppings, trios sem cordas e festas fechadas que transformam a folia em uma experiência mais leve, colorida e segura para toda a família.

Mas levar crianças ao Carnaval vai além de escolher a atração certa. Envolve planejamento, informação e atenção a protocolos oficiais que ajudam a evitar sustos em meio à multidão. Entre confetes e serpentinas, saber onde ir — e como agir — faz toda a diferença.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Blocos infantis no circuito Osmar - Campo Grande
Blocos infantis no circuito Osmar - Campo Grande | Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

O que considerar antes de levar crianças para o Carnaval em Salvador?

Nem todo circuito, horário ou tipo de festa é indicado para o público infantil. Órgãos oficiais alertam que a melhor escolha envolve programações diurnas, blocos pensados para crianças e ambientes onde seja possível circular, entrar e sair com facilidade. Blocos infantis e bailes específicos são os mais indicados. A orientação inclui evitar proximidade com trios elétricos, exposição excessiva ao sol e longos períodos em meio a grandes aglomerações.

Cuidados práticos: hidratação constante, atenção ao calçado das crianças que já caminham sozinhas e cautela ao carregá-las no colo ou nos ombros, por conta de fiações e estruturas temporárias.

A regra é simples: Carnaval para crianças precisa ser confortável, previsível e seguro.

Leia Também:

Wanda Chase será homenageada no Carnaval de Salvador
Além da coroa: quem são as mulheres que vão reinar no Carnaval de Salvador
Cine Glauber Rocha promove programação especial durante o Carnaval
Especialista dá dicas de como investir o lucro do aluguel de Carnaval

Programação de blocos infantis e desfiles nos circuitos voltados para crianças em 2026

A agenda infantil começa antes mesmo dos dias oficiais da folia e ocupa shoppings, bairros tradicionais e o Circuito Osmar (Campo Grande), com atrações gratuitas e pagas.

Furduncinho do Center Lapa

  • Local: Shopping Center Lapa, Centro
  • Data: Sábado, 7 de fevereiro
  • Horário: A partir das 13h
  • Atrações: Mini bloco infantil com personagens e música
  • Entrada: Gratuita

Bailinho Infantil do Shopping Itaigara

  • Local: Shopping Itaigara – Piso L1 e Arena das Abelhas
  • Data: Sábado, 7 de fevereiro
  • Horário: A partir das 14h
  • Atrações: Musiclauns, pinturas artísticas, escultura de balões e animação com Mabele
  • Entrada: Gratuita

Carnaval do Paseo

  • Local: Shopping Paseo
  • Data: Sábado, 7 de fevereiro
  • Horário: A partir das 17h
  • Atração: Espetáculo interativo Brinca Tocadeira
  • Entrada: Gratuita

Paralela Folia – Shopping Paralela

  • Local: Shopping Paralela
  • Datas: 7 e 8 de fevereiro
  • Horário: A partir das 16h
  • Atrações: Tio Paulinho e personagens infantis
  • Entrada: Gratuita

Bailinho de Carnaval – Shopping Cajazeiras

  • Local: Shopping Cajazeiras
  • Data: Sábado, 7 de fevereiro
  • Horário: 17h
  • Entrada: Gratuita

Bloco Pão na Chapa

  • Local: Cruz do Pascoal, Santo Antônio Além do Carmo
  • Data: Domingo, 8 de fevereiro
  • Horário: A partir das 15h
  • Atrações: Desfile pelas ruas do bairro e bailinho infantil comunitário
  • Entrada: Gratuita
Carla Perez comanda o bloco Algodão Doce
Carla Perez comanda o bloco Algodão Doce | Foto: Raul Spinassé / Agência A TARDE

Blocos infantis nos circuitos oficiais

Sonho de Criança – Pipoca Doce (Algodão Doce)

  • Local: Circuito Osmar (Campo Grande)
  • Datas: 14 e 15 de fevereiro
  • Horário: Concentração às 10h30 | Saída às 11h
  • Atrações: Carla Perez, Patati Patatá, Cia Brinca de Quê e DJ Raffa Maciel
  • Entrada: Gratuita (trio sem cordas)

Bloco Happy

  • Local: Circuito Osmar (Campo Grande)
  • Data: 14 de fevereiro
  • Horário: A partir das 11h
  • Atrações: Tio Paulinho e banda Filhos de Jorge
  • Entrada: Paga (abadás à venda na Central do Carnaval)

Pipoquinha da Bahia 2026

  • Local: Circuito Osmar (Campo Grande)
  • Datas: 16 e 17 de fevereiro
  • Horário: A partir das 10h30
  • Atração: Tio Paulinho
  • Entrada: Gratuita
Bloco Algodão Doce
Bloco Algodão Doce | Foto: Raul Spinassé / Agência A TARDE

Festas fechadas de Carnaval para crianças

Para quem prefere ambientes controlados, a cidade oferece diversas opções em espaços fechados, principalmente em shoppings.

Carnaval em Família no Parque Shopping Bahia

  • Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
  • Atrações: Tio Paulinho e Baile à Fantasia d’Os Mortalhas
  • Datas: 7 a 16 de fevereiro
  • Horário: A partir das 14h
  • Entrada: Gratuita e aberta ao público

Carnaval Infantil no Outlet Premium Salvador

  • Local: Outlet Premium Salvador, Camaçari
  • Datas e horários: 8/02 – das 10h às 13h | 14/02 – das 16h às 19h
  • Atração: Tio Paulinho
  • Entrada: Gratuita

Carnaval Infantil no Shopping Barra

  • Local: Shopping Barra – Terraço e áreas internas
  • Datas: 8 a 18 de fevereiro
  • Horário: Programação variada ao longo do dia
  • Atrações: Brincatocadeira, parques infláveis e espaços infantis
  • Entrada: Gratuita (algumas atrações com valores específicos)

Esses eventos são ideais para famílias que buscam mais conforto, menos multidão e infraestrutura completa, sem abrir mão da experiência carnavalesca.

Carla Perez no bloco Algodão Doce e foliões
Carla Perez no bloco Algodão Doce e foliões | Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Dicas de segurança específicas para o Carnaval infantil

Mesmo em programações voltadas para crianças, a atenção precisa ser constante. Órgãos de segurança e especialistas reforçam cuidados simples que fazem toda a diferença durante a folia.

  • Identificação é fundamental: Utilize pulseiras ou crachás com o nome da criança e o telefone do responsável. Em Salvador, o poder público costuma distribuir pulseiras de identificação infantil nos circuitos oficiais, facilitando o reencontro em caso de desencontro;
  • Evite os horários mais quentes: Prefira programações no início da manhã ou no fim da tarde. A exposição excessiva ao sol pode causar desidratação e mal-estar, especialmente em crianças pequenas;
  • Hidratação constante: Ofereça água com frequência e leve lanches leves. Não espere a criança pedir para beber — a hidratação deve ser preventiva;
  • Proteja a audição: Mantenha distância mínima das caixas de som e, se possível, utilize protetores auriculares. Áreas menos cheias também reduzem o impacto do volume alto;
  • Cuidados com sol e conforto: Use protetor solar, chapéus ou bonés e roupas leves. Reaplique o protetor ao longo do dia;
  • Planejamento e logística: Combine pontos de encontro, planeje rotas de saída rápidas e respeite o ritmo da criança. Sinais de cansaço, irritação ou desconforto indicam que é hora de ir embora;
  • Atenção a situações de risco: Em casos de emergência, violação de direitos ou qualquer situação envolvendo crianças e adolescentes, o Disque 100 é o canal oficial para denúncias durante o Carnaval.
Vamos Nessa, bloco infantil
Vamos Nessa, bloco infantil | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

No meio da maior festa de rua do planeta, garantir um Carnaval infantil seguro é um gesto de cuidado — e também uma forma de apresentar a tradição da folia às novas gerações com responsabilidade, afeto e alegria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bloco infantil Carnaval de Salvador Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vamos Nessa, bloco infantil
Play

Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador

Vamos Nessa, bloco infantil
Play

Trio da banda Pagod’art sofre acidente e interrompe Furdunço

Vamos Nessa, bloco infantil
Play

Folia que paga as contas: 4 formas de ganhar uma grana extra no Carnaval

Vamos Nessa, bloco infantil
Play

Com Parangolé, Guga Meyra entra na disputa da música do Carnaval

x