INVESTIMENTO

Especialista dá dicas de como investir o lucro do aluguel de Carnaval

Com ocupação acima de 85%, Salvador consolida o aluguel de temporada como pilar estratégico para investidores em 2026

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

06/02/2026 - 12:54 h

Imóvel localizado na Orla da Barra
Imóvel localizado na Orla da Barra -

Em Salvador, a alta demanda por hospedagens de curta duração deixou de ser apenas um fenômeno turístico para se tornar uma peça estratégica no tabuleiro do planejamento financeiro de proprietários e investidores.

O fluxo de visitantes no estado, que superou a marca de 9 milhões em 2024, concentra na capital o seu maior volume financeiro. Somente durante os dias de folia, a economia local movimenta mais de R$ 6 bilhões.

Esse aporte maciço de capital impacta diretamente os bairros que compõem os circuitos da festa, como Barra, Ondina e o Centro Histórico, onde a taxa de ocupação dos imóveis de temporada ultrapassa os 85%.

Olhar estratégico

Embora os números sejam vultosos, o caráter pontual dessa receita exige cautela. Levantamentos indicam que as diárias no período carnavalesco podem sofrer um ágio de até 60% em relação à média anual.

Para Larissa Falcão, sócia e líder regional da XP no Norte e Nordeste, o segredo para transformar esse ganho em patrimônio sólido reside na forma como o recurso é integrado ao orçamento global.

“O Carnaval cria uma renda adicional relevante para muitos soteropolitanos. O planejamento financeiro entra justamente para ajudar a entender como esse recurso pode ser usado de forma consciente, alinhado a objetivos de curto, médio e longo prazo, sempre considerando o perfil de cada investidor”, pontua a executiva.

Juros elevados

Com os juros ainda em patamares elevados, mas com sinalização de queda gradual, a gestão da renda extra obtida no verão exige uma análise técnica sobre onde alocar o lucro das hospedagens.

Larissa Falcão destaca que não existe uma fórmula única, mas sim a necessidade de contextualizar o ganho.

“O planejamento financeiro ajuda a transformar uma renda concentrada em poucos meses em algo mais previsível e estratégico, seja para reforçar a reserva financeira, diversificar investimentos ou organizar compromissos futuros”, explica.

Segundo ela, a prioridade deve ser o equilíbrio entre liquidez e segurança, especialmente através de títulos de renda fixa e ativos atrelados à inflação.

Outro lado da moeda

Para que o aluguel por temporada seja de fato lucrativo, o proprietário precisa olhar além dos meses de pico. Falcão alerta que o planejamento deve contemplar os períodos de vacância — quando o imóvel não gera receita — e os custos fixos de manutenção e tributação.

"A análise de dados de ocupação e o uso de indicadores de mercado são ferramentas essenciais para evitar decisões baseadas apenas no entusiasmo da alta estação".

Nesse contexto, a diversificação aparece como o antídoto contra o risco da concentração excessiva em um único ativo. Ao distribuir os lucros do Verão em diferentes classes de ativos, o investidor garante uma saúde financeira que perdura durante todo o ano, independentemente do calendário festivo.

“A sazonalidade passa. O que fica é a importância de tomar decisões financeiras bem estruturadas e alinhadas aos objetivos de cada investidor”, conclui Larissa Falcão, reforçando que o apoio profissional pode ser o diferencial para quem deseja profissionalizar a gestão de seus ganhos eventuais.

