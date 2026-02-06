Cine Glauber Rocha promove programação especial durante o Carnaval

A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Em meio à movimentação intensa do Carnaval de Salvador, o Cine Glauber Rocha prepara uma programação especial para quem vai curtir a folia no Centro da cidade.



A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único, concentrado em um único dia, transformando o espaço em ponto de encontro para foliões que buscam uma pausa cultural no meio da festa.

A programação acontece no domingo, 15 de fevereiro, quando o Cine Glauber Rocha abre as portas excepcionalmente durante o período carnavalesco. Nos demais dias, o espaço estará fechado. A iniciativa reforça o papel do cinema como espaço de convivência e celebração artística durante a maior festa popular da cidade.



Ao longo da tarde e da noite, o público poderá circular entre o café, o terraço e a sala de cinema. O Café do Glauber estará funcionando com cerveja, drinks especiais, comidinhas já conhecidas do público e pizza, enquanto o Terraço recebe uma programação musical dedicada exclusivamente ao vinil.

No comando das pick-ups estarão DJ Eldo Boss, DJ Jada, DJ Mopa e DJ Gabão, com sets que acontecem das 15h às 23h. Os ingressos custam R$ 100,00, com opção de ingresso + sessão de cinema por R$ 110,00. As entradas estão à venda no site oficial do Cine Glauber Rocha.

O Agente Secreto

Como parte da programação, o Cine Glauber Rocha exibe, às 19h30, o filme O Agente Secreto. Ambientada em Recife, em 1977, a história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora em busca de tranquilidade, mas se depara com uma cidade marcada por perigos e segredos inquietantes.

O thriller político constrói um retrato da sociedade brasileira nos anos 1970, abordando temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de controle.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, o longa conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes e Udo Kier no elenco.

No Festival de Cannes deste ano, o filme teve um desempenho histórico, conquistando dois prêmios: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura.

O Agente Secreto também concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.