Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Cine Glauber Rocha promove programação especial durante o Carnaval

Cinema, música em vinil e festa ocupam o Centro em um único dia de folia

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/02/2026 - 14:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único
A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único -

Em meio à movimentação intensa do Carnaval de Salvador, o Cine Glauber Rocha prepara uma programação especial para quem vai curtir a folia no Centro da cidade.

A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único, concentrado em um único dia, transformando o espaço em ponto de encontro para foliões que buscam uma pausa cultural no meio da festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Prepare a pipoca! Semana do Cinema começa com ingresso a R$ 10 em Salvador
Dona Beja: datas dos próximos capítulos e o que vai acontecer
Onde Wagner Moura mora em Salvador? Veja apartamento milionário do ator

A programação acontece no domingo, 15 de fevereiro, quando o Cine Glauber Rocha abre as portas excepcionalmente durante o período carnavalesco. Nos demais dias, o espaço estará fechado. A iniciativa reforça o papel do cinema como espaço de convivência e celebração artística durante a maior festa popular da cidade.

Ao longo da tarde e da noite, o público poderá circular entre o café, o terraço e a sala de cinema. O Café do Glauber estará funcionando com cerveja, drinks especiais, comidinhas já conhecidas do público e pizza, enquanto o Terraço recebe uma programação musical dedicada exclusivamente ao vinil.

No comando das pick-ups estarão DJ Eldo Boss, DJ Jada, DJ Mopa e DJ Gabão, com sets que acontecem das 15h às 23h. Os ingressos custam R$ 100,00, com opção de ingresso + sessão de cinema por R$ 110,00. As entradas estão à venda no site oficial do Cine Glauber Rocha.

O Agente Secreto

Como parte da programação, o Cine Glauber Rocha exibe, às 19h30, o filme O Agente Secreto. Ambientada em Recife, em 1977, a história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora em busca de tranquilidade, mas se depara com uma cidade marcada por perigos e segredos inquietantes.

O thriller político constrói um retrato da sociedade brasileira nos anos 1970, abordando temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de controle.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, o longa conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes e Udo Kier no elenco.

No Festival de Cannes deste ano, o filme teve um desempenho histórico, conquistando dois prêmios: Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura.

O Agente Secreto também concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Cine Glauber Rocha cinema

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único
Play

Com Parangolé, Guga Meyra entra na disputa da música do Carnaval

A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único
Play

Péricles no Carnaval? Entenda a confusão que viralizou nas redes

A proposta é unir cinema, música e gastronomia em um evento único
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

x