Onde Wagner Moura mora em Salvador? Veja apartamento milionário do ator

Um dos grandes nomes do cinema brasileiro, o ator baiano Wagner Moura - Foto: AFP

Um dos grandes nomes do cinema brasileiro, o ator baiano Wagner Moura chama atenção não apenas pela carreira internacional, mas também pelo alto valor de seu imóvel em Salvador, localizado na Avenida Oceânica, na Barra.

Proprietário de um apartamento no tradicional Edifício Oceania, localizado na Barra, o imóvel teve uma valorização estimada em 233% desde 2011, chegando a ser avaliado em cerca de R$ 5 milhões.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apartamentos iguais ao do ator custavam aproximadamente R$ 1,5 milhão, valor que triplicou ao longo dos anos, segundo especialistas do mercado imobiliário. Com metragem entre 170 m² e 200 m², o apartamento de Wagner Moura está entre os maiores do edifício.

Sobre o Edifício Oceania

Inaugurado em 1943, o Edifício Oceania está situado na Avenida Oceânica, na Barra, e é considerado um dos espaços mais famosos da capital baiana.

Tombado como patrimônio cultural da Bahia desde 2008, o prédio é um marco da arquitetura art déco e reconhecido como o primeiro condomínio residencial do estado, com 12 andares e vista privilegiada para o Farol da Barra.

O ator não é o único famoso a ter residência no local. O Edifício Oceania também abriga nomes como Lázaro Ramos, Vladimir Brichta, Gilberto Gil e Adriana Esteves, além de já ter recebido visitas ilustres, como Pelé e Xuxa.



Foi também no Edifício Oceania que Wagner Moura recebeu, em agosto de 2022, o diretor Kleber Mendonça Filho. No encontro, o ator foi convidado para protagonizar o filme “O Agente Secreto”, ocasião em que os dois acertaram detalhes do projeto.