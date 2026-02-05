Esse novo filme de ação da Netflix virou febre e já alcançou o TOP 10

Novo filme de ação recém-chegado na plataforma é surpreendentemente divertido - Foto: Divulgação

Lançado nesta semana no catálogo da Netflix, O Dublê já alcançou o TOP 10 da plataforma no Brasil, ocupando atualmente a oitava posição no ranking. Pela rapidez com que entrou na lista, o longa tem potencial para subir ainda mais ao longo dos próximos dias.

A boa recepção também aparece fora do streaming: o filme registra 82% de aprovação da crítica e 84% de aprovação do público no site especializado Rotten Tomatoes.

Dirigido por David Leitch, conhecido por trabalhos como Trem-Bala e Deadpool 2, o filme aposta em uma combinação de ação física, humor e bastidores do cinema.

A trama é inspirada na série Duro na Queda, sucesso da televisão nos anos 1980, e atualiza o conceito ao colocar em evidência os dublês, profissionais essenciais para o gênero, mas que raramente ocupam o centro da narrativa.



Uma história que começa nos bastidores

A trama acompanha Colt Seavers, um dublê de Hollywood que abandona a carreira após sofrer um acidente grave durante uma filmagem. Anos depois, ele recebe um convite inesperado para voltar ao trabalho em um grande filme de ação dirigido por Jody Moreno, sua ex-namorada, agora em ascensão na indústria.

O retorno acontece em um momento delicado da produção, já que Colt passa a executar as cenas mais perigosas do astro Tom Ryder, protagonista do longa dentro do próprio filme. O que parecia apenas mais um trabalho acaba se transformando em algo maior quando o ator desaparece misteriosamente durante as filmagens.

Com o sumiço de Tom Ryder, Colt passa a dividir o tempo entre manter a produção em andamento e tentar entender o que realmente aconteceu nos bastidores. A narrativa combina perseguições, sequências explosivas e um mistério que expõe conflitos e interesses da indústria cinematográfica.

Paralelamente, o protagonista também enxerga a chance de reconstruir sua relação com Jody, equilibrando ação, comédia e romance sem se afastar de um ritmo constante, característica que ajuda a explicar a boa aceitação inicial do público.

Elenco e recepção inicial

O elenco é liderado por Ryan Gosling, ao lado de Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson, trio que sustenta a dinâmica entre bastidores, ação e investigação. A proposta não busca reinventar o gênero, mas entregar entretenimento direto, com cenas práticas e narrativa fluida.

A combinação entre entrada rápida no TOP 10 da Netflix e avaliações positivas no Rotten Tomatoes reforça o interesse do público por produções que apostam em ação acessível, humor e ritmo acelerado.

Para quem procura um filme leve, movimentado e bem avaliado, o título surge como uma das opções em destaque no streaming nesta semana.