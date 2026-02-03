Más notícias: 8 séries queridas não voltam à Netflix em 2026

Algumas séries queridas pelo público não aparecem no cronograma divulgado pela Netflix - Foto: Divulgação

A Netflix já revelou sua programação inicial para 2026, reacendendo a expectativa dos assinantes após um 2025 intenso, marcado por despedidas importantes e retornos muito aguardados. A nova lista traz produções populares e grandes apostas do streaming, reforçando que o próximo ano será movimentado.

Mesmo assim, nem tudo são boas notícias. Alguns títulos queridos pelo público simplesmente não aparecem no cronograma divulgado, o que gerou frustração e muitas perguntas nas redes sociais sobre possíveis cancelamentos ou adiamentos indefinidos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da própria indústria, a ausência dessas séries não indica, necessariamente, o fim das histórias. Em boa parte dos casos, os motivos passam por cronogramas de produção mais longos, decisões criativas, mudanças de formato ou impactos ainda sentidos pelas greves que paralisaram Hollywood em 2023.



A seguir, o Cineinsite A TARDE reuniu as principais séries que não retornam em 2026 e explicamos por que os fãs ainda terão que esperar mais tempo para rever seus personagens favoritos.

8 séries da Netflix que não voltam em 2026

Wandinha

Cena de Wandinha | Foto: Divulgação

O fenômeno protagonizado pela filha da família Addams ficou fora da programação por causa do longo intervalo entre temporadas. A demora foi ampliada pelas greves de roteiristas e atores, e o retorno só é esperado para 2027, quando as novas filmagens devem estar concluídas.

Baseada nos personagens clássicos de A Família Addams, Wandinha acompanha a infame personagem, aqui interpretada por Jenna Ortega, enquanto ela investiga uma série de assassinatos sobrenaturais pela cidade. A trama explora a adolescência de Wandinha estudando na Academia Nevermore, uma escola onde ela aprende a dominar suas habilidades paranormais.



Ginny e Georgia

Cena de Ginny e Georgia | Foto: Divulgação

Depois de três temporadas explorando a relação intensa entre mãe e filha, a série também não aparece no calendário de 2026. As gravações da nova fase já começaram, mas a estreia está prevista apenas para o início de 2027.

Ginny e Georgia acompanha Ginny Miller, uma adolescente de 15 anos que se sente mais madura que a própria mãe, Georgia, uma mulher carismática com um passado turbulento. Após anos vivendo de cidade em cidade, Georgia decide recomeçar a vida com os filhos em uma pequena cidade de Massachusetts. Enquanto Ginny tenta viver uma adolescência “normal”, o passado da mãe ameaça a estabilidade que elas tanto buscaram.



Ransom Canyon

Cena de Ransom Canyon | Foto: Divulgação

A comédia romântica com clima de faroeste conquistou o público, mas exigirá paciência. Mesmo com boa recepção, a produção só deve retornar em 2027, mantendo os fãs longe do rancho texano por mais um ano.



Ransom Canyon é um drama familiar que mistura romance e faroeste contemporâneo ao acompanhar três famílias de fazendeiros no Texas Hill Country. Em meio a disputas, paixões e segredos, seus destinos se cruzam enquanto enfrentam os desafios da vida rural, com lealdade, honra e laços familiares sendo constantemente colocados à prova entre o peso do passado e as mudanças do presente.



Indomável

Cena de Indomável | Foto: Divulgação

Estrelada por Eric Bana, a série foi renovada, mas ficou de fora do cronograma enquanto a Netflix dá mais tempo para o desenvolvimento criativo. Como a proposta é antológica, a plataforma optou por não apressar a nova temporada.

Indomável acompanha Kyle Turner, um agente especial do Serviço de Parques Nacionais que investiga um assassinato brutal no Parque Nacional de Yosemite. Ao lado da guarda florestal novata Naya Vazquez, ele entra em uma caçada perigosa por um criminoso que domina a floresta tão bem quanto ele, enquanto segredos do passado vêm à tona e tornam a missão ainda mais ameaçadora.

Para Sempre

Cena de Para Sempre | Foto: Divulgação

Baseada no livro de Judy Blume, a série adolescente foi renovada após boa recepção. Ainda assim, os roteiristas ganharam mais tempo para criar uma sequência que se distancie do material original, adiando o retorno para depois de 2026.

A série acompanha Keisha e Justin, dois adolescentes vivendo a intensidade do primeiro amor em Los Angeles, em 2018. Entre descobertas, pressões familiares e mudanças típicas da juventude, o relacionamento é colocado à prova quando o tempo e novas experiências transformam sentimentos, levando a protagonista a questionar o que realmente significa amar e se o amor pode, de fato, durar para sempre.



Supacell

Cena de Supacell | Foto: Divulgação

Uma das ausências mais surpreendentes. Apesar do sucesso da estreia, a nova temporada enfrenta um intervalo incomum de cerca de três anos. As filmagens continuam no Reino Unido, mas o lançamento ficou fora do calendário divulgado.

Supacell acompanha Michael Lasaki, um homem que descobre ter poderes sobrenaturais ao mesmo tempo em que recebe a notícia de que sua noiva está condenada à morte. Para tentar salvá-la, ele precisa reunir outras quatro pessoas de Londres que também ganharam habilidades especiais e formar um grupo antes que o tempo acabe.



Geek Girl

Cena de Geek Girl | Foto: Divulgação

A comédia sobre uma adolescente desastrada no mundo da moda já iniciou as gravações da segunda temporada. Mesmo assim, a Netflix parece guardar os novos episódios para 2027, prolongando a espera.

Geek Girl acompanha Harriet Manners, uma adolescente desajeitada e cheia de interesses excêntricos que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser descoberta por uma agência de modelos. Ao mergulhar no competitivo mundo da alta-costura, ela enfrenta desafios, amadurece e descobre novas possibilidades, inclusive o surgimento de um romance.



Dept. Q

Cena de Dept. Q | Foto: Divulgação

O suspense britânico centrado no detetive Carl Mørk também ficou de fora da programação de 2026. A continuação dos casos sombrios deve acontecer apenas em 2027.



Dept. Q acompanha Carl Mock, um detetive brilhante e obstinado, porém arrogante, que desperta a antipatia dos colegas na Polícia de Edimburgo. Após um caso traumático que resulta na morte de um policial e deixa seu melhor amigo paraplégico, Carl é afastado e colocado à frente do Departamento Q, uma unidade criada para investigar casos arquivados.

Isolado no subsolo da delegacia, ele transforma o que seria um castigo em missão, reabrindo feridas antigas e investigações que podem comprometer a própria polícia.

