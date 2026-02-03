4 filmes novos no Prime Video que você precisa assistir esta semana

O Prime Video conta com um catálogo capaz de agradar todos os gostos e perfis - Foto: Divulgação

O catálogo do Prime Video cresce a cada semana, mas nem sempre é fácil separar o que realmente vale o play do que pode esperar. Entre lançamentos barulhentos e produções que chegam mais discretamente à plataforma, algumas histórias acabam passando despercebidas.

Nesta semana, o streaming da Amazon reúne opções que transitam entre ação intensa, suspense conspiratório e dramas emocionais que dialogam com relações contemporâneas.

São filmes que ganharam atenção do público, seja pelo elenco, seja pelas premissas instigantes, e que atualmente estão em evidência na plataforma, figurando entre os mais assistidos, comentados ou buscados pelos assinantes, o que reforça o interesse do público e o potencial de maratona ao longo da semana.

Para quem busca novidades sem perder tempo rolando a tela, a curadoria certa faz toda a diferença, especialmente quando a ideia é curtir com um bom filme, seja para relaxar depois de um dia cheio ou transformar a noite em um programa especial.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer aproveitar o melhor do Prime Video nos próximos dias.

4 filmes para assistir agora no Prime Video

Shadow Force: Sentença de Morte

Em Shadow Force: Sentença de Morte, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy) foram líderes de um grupo de elite clandestino da CIA chamado Shadow Force, responsável por operações de assassinato em nome dos EUA.



Após quebrarem a principal regra da unidade ao se apaixonarem, os dois fogem para proteger o filho recém-nascido. Agora perseguidos pela própria organização que serviram, precisam lutar pela sobrevivência da família enquanto enfrentam uma caçada implacável.

Bailarina: Do Universo de John Wick

Eve Macarro (Ana de Armas) é uma jovem treinada nas tradições letais da organização Ruska Roma. Motivada pela morte de seu pai, ela inicia uma jornada de vingança contra os responsáveis, cruzando o caminho de figuras icônicas como o próprio John Wick (Keanu Reeves) e Winston.



Ambientado no mesmo universo da franquia estrelada por Keanu Reeves, o longa expande a mitologia da saga com novas personagens e sequências de ação coreografadas, mantendo o clima estilizado e violento que consagrou a série.

Dupla Perigosa

Em Dupla Perigosa, dois meio-irmãos precisam trabalhar juntos para desmascarar uma conspiração cabulosa que envolve a morte do pai da dupla no Havaí. Irmãos distantes, Jonny e James precisam se reconectar após a perda misteriosa e inesperada do pai.



Enquanto um é um policial inconsequente, o outro é um disciplinado membro da marinha. Na busca pela verdade, segredos antigos vêm à tona e colocam à prova tanto a investigação quanto o frágil laço familiar entre eles.

Amores À Parte

Carey tem sua vida abalada quando sua esposa, Ashley, revela que o traiu e pede o divórcio. Em choque, ele procura apoio nos amigos Julie e Paul, esperando encontrar consolo para lidar com o fim do casamento.



Durante a conversa, porém, descobre que o casal mantém um relacionamento aberto e acredita que esse é o segredo da felicidade. Disposto a tentar algo diferente, Carey entra em um experimento emocional que rapidamente foge do controle.