Esse filme da Netflix é um dos mais angustiantes da história do cinema

Filme rapidamente se tornou um fenômeno mundial na Netflix - Foto: Divulgação

Inspirado em um dos desastres aéreos mais chocantes do século XX, A Sociedade da Neve se consolidou como um dos filmes mais impactantes já lançados pela Netflix. A produção conquistou público e crítica ao retratar, de forma crua e implacável, a luta extrema pela sobrevivência após a queda de um avião nos Andes, em 1972.

Lançado em janeiro de 2024, o longa rapidamente se tornou um fenômeno mundial no streaming. Em poucos meses, alcançou 103 milhões de visualizações, tornando-se o segundo filme não falado em inglês mais assistido da história da Netflix, atrás apenas de O Troll da Montanha.

O sucesso também se refletiu na recepção especializada. O filme acumula 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 88% de aprovação do público, números que o colocam entre os títulos mais bem avaliados da plataforma.

Além disso, a produção garantiu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Maquiagem.



Um terror sem monstros

Nem todo filme capaz de causar medo pertence ao gênero terror. Histórias baseadas em tragédias reais costumam provocar angústia justamente por se apoiarem no realismo e na intensidade emocional.

É nesse território que o longa dirigido por J.A. Bayona encontra sua força, apostando na vulnerabilidade humana diante de condições extremas.

Ao evitar exageros narrativos, o filme constrói uma experiência sufocante, na qual o medo não vem de ameaças sobrenaturais, mas da fome, do frio, da solidão e da iminência constante da morte.

Qual é a história retratada no filme

A narrativa acompanha o desastre do voo uruguaio 571, que caiu na Cordilheira dos Andes, na Argentina, em 1972. A aeronave levava 45 pessoas, entre elas integrantes de um time de rúgbi, que viajavam rumo ao Chile quando um erro de navegação fez o avião colidir com uma geleira a mais de 3.600 metros de altitude.

Doze passageiros morreram no impacto inicial. Os sobreviventes permaneceram isolados por 72 dias, enfrentando temperaturas extremas, escassez de água e comida, além de um abrigo improvisado que foi parcialmente destruído por uma avalanche. As buscas aéreas não conseguiram localizar o local da queda devido às condições climáticas.

Com suprimentos suficientes para apenas uma semana, os sobreviventes se viram forçados a tomar decisões extremas para continuar vivos, incluindo o recurso ao canibalismo, utilizando corpos preservados pelo gelo. A escolha teve consequências físicas e psicológicas profundas para o grupo.

Um filme que não sai da cabeça

O impacto de A Sociedade da Neve vai além da reconstituição do desastre. A produção detalha de forma minuciosa o desgaste do corpo humano, exibindo ferimentos, desidratação severa e sinais de colapso físico, o que contribuiu para o reconhecimento técnico e a indicação ao Oscar na categoria de maquiagem.

Ao lembrar constantemente que tudo aquilo aconteceu de verdade, o filme se estabelece como uma das experiências mais difíceis e perturbadoras do cinema recente. A proximidade brutal com a realidade transforma cada cena em um teste de resistência emocional para o espectador.

O filme está disponível no catálogo da Netflix.