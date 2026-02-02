Sem tempo? Conheça 5 séries da Netflix para ver em apenas uma tarde

Essas séries da Netflix com até 4 episódios são perfeitas para ver em uma só tarde - Foto: Divulgação

Nem todo mundo tem tempo, ou disposição, para encarar séries longas com várias temporadas. Pensando nisso, produções curtas ganham cada vez mais espaço na Netflix, oferecendo histórias completas em poucos episódios e garantindo uma experiência intensa em apenas um dia.

As chamadas séries para ver em uma tarde são opções ideais para qualquer dia corrido, seja no meio da semana, em um domingo preguiçoso ou naquele intervalo raro entre compromissos. Com tramas fechadas e ritmo ágil, elas prendem a atenção do início ao fim.

Esse formato também é perfeito para quem quer fugir de grandes maratonas, mas não abre mão de boas histórias, suspense, drama e investigações bem construídas. Em poucas horas, é possível mergulhar em universos complexos sem o peso de longos arcos narrativos.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de séries da Netflix que podem ser vistas em apenas uma tarde. Todas as produções têm até quatro episódios, ideais para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade.

5 séries para ver agora na Netflix

Olhos que Condenam

A minissérie revisita o caso real dos cinco adolescentes negros do Harlem injustamente acusados de um crime ocorrido no Central Park, em 1989. A narrativa acompanha o impacto devastador das acusações sobre suas vidas e famílias.



Além de expor as falhas do sistema judicial, a produção aborda o racismo estrutural e a pressão da mídia, culminando na longa batalha por justiça que só teve desfecho anos depois.

Lançada em 2019, a série fez grande sucesso ao retratar de forma crua, sensível e profundamente humana os acontecimentos reais que marcaram o caso. No Rotten Tomatoes, alcançou impressionantes 96% de aprovação da crítica e 89% de aprovação do público, consolidando-se como uma das produções mais bem avaliadas da Netflix.

Mesmo anos após a estreia, a obra segue atual e relevante, valendo a pena ser revisitada pela força do tema e pelo impacto emocional de sua narrativa.

Os Sete Relógios de Agatha Christie

A série adapta o livro de mistério lançado em 1981 pela Rainha do Crime, Agatha Christie, e transporta o público para uma luxuosa casa de campo nos anos 1920. O que começa como uma brincadeira entre convidados rapidamente se transforma em uma tragédia cercada de suspeitas.



Convencida de que o ocorrido não foi um simples acidente, a jovem investigadora Lady Eileen “Bundle” Brent embarca em uma investigação que pode mudar sua vida. Entre segredos, pistas falsas e reviravoltas, o mistério se constrói de forma ágil e envolvente.

A produção se destaca também pelo formato compacto: são apenas três episódios, pensados para uma maratona rápida e sem excessos. A recepção crítica foi positiva, com a série alcançando 74% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice que reforça a boa aceitação da adaptação entre especialistas do gênero de mistério.



A Grande Descoberta

Baseada em uma história real, a série revisita um duplo homicídio ocorrido em Linköping, na Suécia, que permaneceu sem solução por 16 anos. Quando o caso está prestes a ser arquivado, uma parceria improvável reacende a busca pela verdade.



Ao unir um detetive e um genealogista, a produção combina investigação policial, ciência e drama humano, explorando o impacto emocional deixado por crimes não resolvidos sobre vítimas, famílias e toda a sociedade.

A minissérie conta com quatro episódios e teve uma recepção dividida, mas relevante. No Rotten Tomatoes, a produção registra 60% de aprovação da crítica, enquanto alcança 74% de aprovação do público, indicando maior identificação dos espectadores com a abordagem humana e emocional do caso real retratado.



Adolescência

A vida da família Miller entra em colapso quando Jamie, um garoto de 13 anos, é acusado de assassinar uma colega de escola. Enquanto o pai tenta compreender o que levou o filho a essa situação, a dúvida e o medo se tornam constantes.



Paralelamente, uma psicóloga mergulha na mente do adolescente em busca da verdade. Com a pressão da mídia e o julgamento público, a série constrói um drama intenso sobre culpa, inocência e as fragilidades das relações familiares.

A produção se consolidou como uma das séries mais premiadas de 2025, chamando atenção pela força do roteiro e das atuações. Com apenas quatro episódios, a obra alcançou impressionantes 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, reforçando o impacto do drama e a forma sensível com que aborda temas como responsabilidade, julgamento público e os limites entre culpa e inocência.



O Monstro de Florença

Inspirada em fatos reais, a série revisita um dos casos criminais mais chocantes da Itália. Durante quase duas décadas, um assassino em série aterrorizou a região ao cometer crimes seguindo sempre o mesmo padrão.



A produção mergulha nas falhas da investigação, nas teorias levantadas ao longo dos anos e no impacto social causado pelo medo constante.

A minissérie é composta por quatro episódios e conquistou grande repercussão desde o lançamento, permanecendo por semanas no TOP 10 da Netflix. O desempenho reforça o interesse do público por produções de true crime baseadas em casos reais e pela abordagem detalhada de investigações que marcaram profundamente a história.