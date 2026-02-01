O novo filme de ação viciante do Prime Video que disparou no TOP 1

Siga o A TARDE no Google

Filme de ação do Prime Video é perfeito para quem busca diversão e entretenimento leve - Foto: Divulgação

O filme Dupla Perigosa, nova aposta de ação e comédia do Prime Video, estreou na plataforma na última quarta-feira, 27, e rapidamente alcançou o TOP 1 entre os títulos mais assistidos do streaming.

Estrelado por grandes nomes de Hollywood, como Jason Momoa e Dave Bautista, o longa se destacou entre os assinantes e passou a liderar o ranking da plataforma.

O bom desempenho em audiência vem acompanhado de uma recepção positiva da crítica. No Rotten Tomatoes, o filme conquistou 74% de aprovação, resultado que indica que, mesmo sem grandes pretensões, a produção entrega uma experiência eficiente e funciona como uma boa diversão para quem busca entretenimento leve e descompromissado.



Dirigido por Angel Manuel Soto, cineasta responsável por Besouro Azul, o longa aposta na química entre os protagonistas para conduzir uma história que mistura investigação, laços familiares e sequências de ação ambientadas no Havaí.

A trama acompanha dois meio-irmãos afastados, Jonny e James, que são obrigados a trabalhar juntos após a morte misteriosa do pai. Enquanto um é um policial impulsivo, o outro segue uma postura rígida como membro da marinha, o que gera conflitos constantes durante a investigação.

Ao longo da busca pela verdade, os irmãos acabam desvendando segredos antigos e se deparam com uma conspiração que ameaça não apenas a memória do pai, mas também o frágil vínculo familiar entre eles.

A narrativa equilibra momentos de tensão com situações de humor, explorando o contraste de personalidades dos protagonistas.

Além de Momoa e Bautista, o elenco reúne nomes como Temuera Morrison, Roimata Fox, Frankie Adams, Claes Bang, Morena Baccarin, Jacob Batalon, Maia Kealoha, Stephen Root e Miyavi.

O roteiro é assinado por Jonathan Tropper, enquanto a produção conta com a participação dos próprios protagonistas, ao lado de Matt Reeves e outros produtores.

Amigos de longa data, Jason Momoa e Dave Bautista já dividiram cenas anteriormente em projetos como Duna e na série See, o que contribui para a dinâmica afiada vista em cena.

Com ação acelerada, clima de comédia e um elenco carismático, o filme encontrou rapidamente seu público e se consolidou como o maior sucesso atual do Prime Video.