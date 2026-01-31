Menu
SE LIGA NA DICA!

Só 5 episódios: a série da Netflix ideal para ver em uma noite

Produção de suspense policial aposta em mistério, episódios curtos e reviravoltas do começo ao fim

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/01/2026 - 19:57 h

Essa série de suspense policial da Netflix é ideal para quem prefere produções curtas e envolventes
Com apenas cinco episódios de cerca de 40 minutos cada, Terra de Pecados é o tipo de série perfeita para começar no finalzinho da tarde e terminar antes de dormir. Lançada pela Netflix em janeiro de 2026, a produção rapidamente conquistou os assinantes e passou semanas dentro do TOP 10 da plataforma.

Mesmo fora do ranking de mais vistas no momento, segue como uma excelente escolha para quem gosta de suspense policial bem amarrado e com mistério de tirar o fôlego.

O formato enxuto torna a série ideal para maratonar em uma única noite ou assistir sem pressa ao longo do fim de semana. Sem episódios longos ou tramas paralelas desnecessárias, a narrativa mantém ritmo constante e prende a atenção a cada capítulo.

Criada por Peter Grönlund, cineasta sueco-iraniano conhecido no norte da Europa, a história se passa na região rural de Tornio, na Finlândia. Tudo começa com o desaparecimento de um adolescente, um caso que parece simples, mas logo revela uma investigação complexa, marcada por segredos antigos, alianças rompidas e tensões silenciosas dentro da comunidade.

A trama se aprofunda quando o corpo do jovem é encontrado, forçando dois investigadores com perfis opostos a trabalharem juntos. Dani, uma inspetora experiente e defensiva, contrasta com Malik, recém-formado e rigoroso com protocolos. A dinâmica entre os dois conduz o suspense e expõe diferentes visões sobre autoridade, violência e moralidade.

Com atmosfera fria e paisagens rurais que reforçam a sensação constante de isolamento, Terra de Pecados aposta em uma fotografia escurecida e contida, que transforma o silêncio e os espaços vazios em elementos centrais da narrativa.

A câmera privilegia enquadramentos fechados, cenários opressores e uma paleta de cores sóbria, criando um clima de tensão permanente que acompanha o espectador do primeiro ao último episódio. O ritmo é preciso e econômico: cada cena avança a investigação sem desvios, evitando subtramas desnecessárias e mantendo o suspense sempre em escalada até a reviravolta final.

A recepção crítica refletiu essa construção cuidadosa. A série alcançou 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, site especializado em avaliações da crítica de cinema e televisão, reunindo análises de veículos e profissionais do audiovisual, com elogios ao equilíbrio entre atmosfera, ritmo e desenvolvimento narrativo.

O resultado é um suspense enxuto, intenso e fácil de maratonar, daqueles que começam discretos, ganham força a cada episódio e entregam um final que faz a noite passar sem você perceber. Ideal para quem procura uma série curta, recente e eficiente para dar play sem pensar duas vezes.

