Esse filme de suspense da Netflix é diferente de tudo que você já viu

Filme de suspense está fazendo sucesso na Netflix - Foto: Divulgação

Recém-chegado à Netflix, Armadilha já se tornou um dos títulos mais comentados do catálogo e atualmente ocupa a terceira posição no TOP 10 da plataforma.

O destaque não vem apenas do bom desempenho em audiência, mas principalmente da proposta pouco convencional: um suspense que se desenrola durante o show de uma diva pop, enquanto a polícia monta uma operação para capturar um serial killer em meio à multidão.

Dirigido e roteirizado por M. Night Shyamalan, cineasta responsável por grandes sucessos do suspense e do terror como O Sexto Sentido, o filme aposta em um ambiente caótico e barulhento para criar tensão.

A narrativa acompanha Cooper (Josh Hartnett) e sua filha adolescente em uma noite que deveria ser apenas de diversão. No entanto, ao perceber uma presença incomum de policiais no local, Cooper descobre que o show é, na verdade, o centro de uma armadilha cuidadosamente planejada para capturar um assassino em série.

O clima festivo rapidamente dá lugar a uma corrida desesperada pela sobrevivência, marcada por perseguições, paranoia e reviravoltas que mantêm o público em alerta.



Suspense fora do padrão

O grande diferencial de Armadilha está justamente na forma como Shyamalan subverte o gênero ao trocar becos escuros e casas isoladas por um palco iluminado, fãs e música alta.

O contraste entre espetáculo pop e ameaça constante cria uma atmosfera claustrofóbica e ajuda a sustentar a tensão ao longo do filme, mesmo em um cenário que, à primeira vista, parece improvável para esse tipo de história.

Entre os pontos mais elogiados está a atuação de Josh Hartnett, considerado o grande destaque da produção.

O ator sustenta boa parte da tensão do filme e entrega uma performance intensa, conduzindo a narrativa com segurança mesmo nos momentos mais improváveis. Sua presença em cena é frequentemente citada como o principal motivo para manter o interesse do público do início ao fim.



Recepção dividida

A recepção da crítica foi mista. O longa registra 56% de aprovação da crítica especializada e 64% de aprovação do público, números que refletem opiniões divididas sobre o resultado final.

Ainda assim, o filme tem sido apontado como uma diversão honesta, que não exige grande esforço do espectador e funciona bem como um bom passatempo, especialmente para quem busca um suspense diferente do convencional.

Com uma proposta ousada, clima constante de tensão e boa repercussão entre os assinantes, Armadilha se firma como uma das apostas mais curiosas da Netflix no momento, especialmente para quem gosta de thrillers que fogem do lugar-comum.