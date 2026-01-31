Menu
CINEINSITE
CINEINSITE

Após “A Empregada”, veja os livros que ganham versão para cinema em 2026

Obras consagradas nos livros vão ganhar vida nas telas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

31/01/2026 - 20:08 h

Sydney Sweeney em "A Empregada" -
Sydney Sweeney em "A Empregada" - -

Sombrio, psicológico e cheio reviravoltas, o filme A Empregada, baseado no best-seller de Freida McFadden, fez sucesso nos cinemas após sua estreia em 1º de janeiro, abrindo caminho para um 2026 repleto de adaptações literárias. Do cinema às plataformas de streaming, diversas obras consagradas nos livros vão ganhar vida nas telas, trazendo mistérios, dramas intensos e histórias que vão prender o público do início ao fim.

Pensando nisso, o A TARDE preparou uma lista completa dessas próximas estreias, para você se programar e não perder nenhuma das histórias mais aguardadas do ano:

A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Arqueiro)

Olive Smith, estudante de doutorado em Biologia, não acredita no amor, mas finge um namoro com o professor Adam Carlsen para provar à amiga que está bem. Tom Bateman e Lili Reinhart interpretam Adam e Olive no filme, que será lançado este ano no Prime Video.

Imagem ilustrativa da imagem Após “A Empregada”, veja os livros que ganham versão para cinema em 2026
| Foto: Reprodução

Verity, de Colleen Hoover (Galera)

Um thriller psicológico sobre Lowen Ashleigh, contratada para terminar os livros da autora Verity Crawford, incapacitada após um acidente. O elenco e estreia contará com Anne Hathaway que interpreta Verity no filme, que chega este ano aos cinemas.

Imagem ilustrativa da imagem Após “A Empregada”, veja os livros que ganham versão para cinema em 2026
| Foto: Reprodução

O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (L&PM)

O clássico narra a paixão avassaladora e destrutiva entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, explorando amor, ódio, ciúme e vingança. Elenco e estreia: Jacob Elordi e Margot Robbie estrelam a nova adaptação, que chega em 14 de fevereiro.

Imagem ilustrativa da imagem Após “A Empregada”, veja os livros que ganham versão para cinema em 2026
| Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

O Acordo: Amores Improváveis, de Elle Kennedy (Paralela)

Garrett Graham e Hannah Wells fazem um acordo inusitado: ela o ajuda com notas em Ética, ele a ajuda a provocar ciúmes no garoto de quem ela gosta. O livro faz parte da série Off-Campus, baseada no livro, estreia em 2026 no Prime Video.

Uma Segunda Chance, de Colleen Hoover (Galera Record)

Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão, tentando se reconectar com a filha após um trágico acidente. Baseado no livro homônimo, o filme estreia em 1º de março nos cinemas.

Imagem ilustrativa da imagem Após “A Empregada”, veja os livros que ganham versão para cinema em 2026
| Foto: PICTURES/DIVULGAÇÃO

Amanhecer na Colheita, de Suzanne Collins (Rocco)

O novo filme de Jogos Vorazes baseado no livro conta a história do jovem Haymitch Abernathy no Massacre Quaternário, parte dos 50º Jogos Vorazes, mostrando sua luta pela sobrevivência e significado maior de sua luta.

