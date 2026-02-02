Só 4 episódios: a nova série de ação viciante para quem ama suspense

Minissérie de suspense é estrelada por Kaley Cuoco e Sam Claflin - Foto: Divulgação | MGM+

Uma viagem romântica, um desaparecimento inexplicável e uma mulher comum jogada no centro de uma trama que foge completamente ao seu controle. Essa é a engrenagem que move 'Vanished', nova minissérie de suspense estrelada por Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') e Sam Claflin ('Como eu era antes de você'), lançada pelo MGM+, que o Cineinsite A TARDE teve acesso.

Na produção, Kaley interpreta Alice, uma arqueóloga americana que desembarca na França para reencontrar o namorado, Tom, vivido por Claflin. O relacionamento, apesar de duradouro, sempre aconteceu de forma fragmentada, em encontros rápidos ao redor do mundo, moldados pelas carreiras internacionais do casal. O plano de alguns dias de descanso pelo sul do país, no entanto, é interrompido quando Tom desaparece durante uma viagem de trem, sem deixar pistas, testemunhas ou explicações.

A partir desse momento, Vanished abandona qualquer ilusão de turismo idílico e mergulha em uma investigação cada vez mais inquietante. Sozinha em um país estrangeiro, Alice enfrenta o descrédito da polícia local, versões contraditórias sobre o paradeiro do namorado e a sensação crescente de que talvez nunca tenha conhecido, de fato, o homem com quem se relacionava.

Além de Kaley Cuoco e Sam Claflin, o elenco conta com Karin Viard (‘Polisse’, ‘The Bélier Family’), Matthias Schweighöfer (‘Oppenheimer’, ‘Army of the Dead: Invasão em Las Vegas’), Simon Abkarian (‘007 – Casino Royale’, ‘To Take a Wife’) e Dar Zuzovsky (‘The Saints’, ‘The Survivor’).

A direção é de Barnaby Thompson, com roteiro assinado por Preston Thompson. Kaley Cuoco também atua como produtora da série.

Uma protagonista fora do padrão

Inevitável ver Vanished e não fazer um paralelo com 'The Flight Attendant', série que fez Cuoco sair da caixinha da comédia deixada por The Big Bang Theory e a consolidou no gênero do suspense. Vanished aposta em uma protagonista distante do arquétipo da investigadora brilhante ou da heroína infalível.

Alice erra, hesita, se desespera, e justamente por isso se torna mais interessante. A personagem precisa aprender a sobreviver enquanto tenta entender em que tipo de teia se meteu.

Ao longo dos episódios, a busca por Tom se transforma em algo maior, envolvendo segredos, crimes e uma rede de interesses que vai além de um simples desaparecimento. O encontro de Alice com Hélène, uma jornalista francesa experiente e cética, adiciona novas camadas à narrativa e ajuda a empurrar a história para territórios mais perigosos.

Beleza à beira do abismo

Ambientada em cidades como Paris e Marselha, a série explora paisagens luminosas e cenários à beira do Mediterrâneo que contrastam com o clima de paranoia vivido pela protagonista. O sul da França surge como um espaço de beleza quase enganosa, onde o perigo se esconde sob fachadas elegantes, hotéis sofisticados e rotinas aparentemente comuns.

Com apenas quatro episódios, Vanished aposta em ritmo acelerado e evita desvios narrativos. Cada capítulo adiciona uma nova camada ao mistério, ainda que a série escolha um caminho mais clássico dentro do gênero, priorizando a condução do suspense em vez de grandes experimentações formais.

Vale a pena ver Vanished?

Criada por David Hilton e Preston Thompson, a minissérie constrói sua tensão a partir da dúvida constante: até que ponto é possível confiar em alguém que conhecemos apenas em fragmentos? À medida que Alice avança na investigação, a história passa a questionar não apenas o paradeiro de Tom, mas a própria natureza do relacionamento entre os dois.

Sem recorrer a excessos de ação, Vanished se apoia na atmosfera, no isolamento da protagonista e na ideia de que, em situações extremas, pessoas comuns podem ser levadas a decisões impensáveis. Porém, pesa contra a obra o tempo: ao final da temporada, o espectador pode ter a sensação de que seria necessária uma duração maior para preencher certas lacunas.

Os episódios serão lançados semanalmente no MGM+, com exibição no Brasil e em outros mercados internacionais. Confira o cronograma completo:

Episódio 1: “Rosefinch” - Domingo, 1º de fevereiro

Na França, Alice procura pelo seu namorado, Tom, depois de ele desaparecer em um trem. Com a ajuda de uma jornalista, ela encontra pistas que o ligam a segredos perturbadores em ações de caridade, fazendo com que ela duvide sobre o quão honesto é seu relacionamento.

Episódio 2: “Limerence” - Domingo, 8 de fevereiro

A busca de Alice se intensifica quando Hélène compartilha sua investigação e dúvidas sobre Tom. Depois de presenciar um assassinato, Alice descobre que Tom pode estar envolvido em algo perigoso e que ninguém ao seu redor é confiável.

Episódio 3: “Fatted Calf, The” - Domingo, 15 de fevereiro

Enquanto as dúvidas de Alice sobre Tom crescem, ela e Hélène descobrem conexões ocultas dele no porto. Classificada como fugitiva, Alice se adapta para sobreviver enquanto segue uma trilha perturbadora que a atrai para um perigo que nenhuma das duas esperava.

Episódio 4: “Run, Alice, Run” - Domingo, 22 de fevereiro

Alice escapa do cativeiro com uma ajuda inesperada e é lançada em um labirinto de lealdades instáveis e motivações ocultas. À medida que ela e Hélène avançam no mistério, Alice precisa confrontar verdades perturbadoras sobre as pessoas mais próximas a ela.