Nova série de Stranger Things ganha trailer e data na Netflix

Cena de Stranger Things - Foto: Divulgação

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 2, o trailer oficial de Stranger Things: Histórias de 85, primeira série animada derivada do fenômeno criado pelos irmãos Duffer. O spin-off chega à plataforma em 23 de abril de 2026 e revisita acontecimentos ainda não explorados da cronologia original.

A produção marca o primeiro spin-off oficial da franquia Stranger Things e se passa entre a segunda e a terceira temporadas da série principal. Ambientada no inverno de 1985, a animação acompanha novamente o grupo de Hawkins em uma nova aventura cercada por mistérios sobrenaturais e ameaças vindas do Mundo Invertido.

Produzida por Matt e Ross Duffer, criadores da série original, Histórias de 85 aposta em uma estética inspirada em desenhos animados clássicos dos anos 1980, buscando resgatar o espírito aventureiro que consagrou a franquia.

A trama foca nos protagonistas jovens enquanto eles enfrentam enigmas paranormais que aprofundam a mitologia da história.



Personagens centrais como Eleven, Mike, Dustin, Lucas e Will estão confirmados no retorno, agora vivenciando desafios que ajudam a preencher lacunas narrativas entre os arcos já conhecidos pelos fãs. A série também introduz novas ameaças diretamente conectadas ao Mundo Invertido.

Entre as novidades está a personagem inédita Nikki Baxter, descrita como uma jovem inventora com grande habilidade técnica. Sua chegada promete modificar a dinâmica do grupo, trazendo soluções criativas e tecnológicas para os problemas que surgem em Hawkins.

A expectativa em torno do projeto cresceu após a divulgação de um teaser no final de 2025, que apresentou os primeiros visuais da animação e confirmou um elenco de vozes completamente novo. A proposta é oferecer uma experiência nostálgica, mas com abordagem inovadora para quem acompanha a saga desde o início.

Stranger Things acompanha um grupo de amigos adolescentes que se envolve em conspirações governamentais na pequena cidade de Hawkins, no interior dos Estados Unidos, durante os anos 1980.

Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink interpretam os protagonistas mirins, que passam a enfrentar criaturas de uma dimensão paralela conhecida como Mundo Invertido.

O elenco adulto e adolescente conta ainda com nomes como Winona Ryder, David Harbour, Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer e Charlie Heaton. A série está disponível completa no catálogo da Netflix.

Veja o trailer: