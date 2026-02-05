CINEINSITE
Prepare a pipoca! Semana do Cinema começa com ingresso a R$ 10 em Salvador
Ação traz preços especiais para sessões em todo Brasil
Começa nesta quinta-feira, 5, a Semana do Cinema 2026, ação onde os ingressos para filmes serão ofertados a preços fixos para sessões em 2D, além de garantir combos de pipoca com refrigerante e pipoca em valores promocionais.
A ação vai durar por sete dias, começando nesta quinta-feira, 5, e seguindo até a próxima quarta-feira, 11, os ingressos vão custar R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 para os demais horários.
A promoção vai ser válida para todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, abrangendo toda a programação de filmes em cartaz nos cinemas participantes.
Quais cinemas participam da ação
Redes como Cinemark, UCI e Cinépolis, que atuam em Salvador e Região Metropolitana, estão confirmadas na ação.
Todos os filmes em cartaz no momento, sejam eles nacionais ou internacionais, fazem parte do programa.
Atualmente estão em cartaz:
- O Agente Secreto;
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet;
- Marty Supreme;
- Zootopia 2;
- Avatar: Fogo e Cinzas;
- A Empregada.
Além desses, vários outros sucessos do mundo do cinema estão inclusos.
Como funciona a Semana do Cinema
A iniciativa, que chega à sua oitava edição, é uma idealização da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e celebrar a experiência da tela grande. Desde sua criação, a campanha já atraiu mais de 23 milhões de espectadores.
A expectativa dos organizadores é de que a ação supere os números da última edição, realizada em agosto de 2025, que registrou a venda d
