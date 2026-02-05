Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Prepare a pipoca! Semana do Cinema começa com ingresso a R$ 10 em Salvador

Ação traz preços especiais para sessões em todo Brasil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/02/2026 - 14:07 h | Atualizada em 05/02/2026 - 14:57

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Semana do Cinema começa com preços promocionais
Semana do Cinema começa com preços promocionais -

Começa nesta quinta-feira, 5, a Semana do Cinema 2026, ação onde os ingressos para filmes serão ofertados a preços fixos para sessões em 2D, além de garantir combos de pipoca com refrigerante e pipoca em valores promocionais.

A ação vai durar por sete dias, começando nesta quinta-feira, 5, e seguindo até a próxima quarta-feira, 11, os ingressos vão custar R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 para os demais horários.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A promoção vai ser válida para todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, abrangendo toda a programação de filmes em cartaz nos cinemas participantes.

Quais cinemas participam da ação

Redes como Cinemark, UCI e Cinépolis, que atuam em Salvador e Região Metropolitana, estão confirmadas na ação.

Todos os filmes em cartaz no momento, sejam eles nacionais ou internacionais, fazem parte do programa.

Atualmente estão em cartaz:

  • O Agente Secreto;
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet;
  • Marty Supreme;
  • Zootopia 2;
  • Avatar: Fogo e Cinzas;
  • A Empregada.

Além desses, vários outros sucessos do mundo do cinema estão inclusos.

Leia Também:

O Som da Morte e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Atriz internacional se derrete por Wagner Moura: "Muito bonito"
Todos os filmes do Oscar 2026 que já estão na Netflix para maratonar
Esse filme expõe um pedido de socorro que o mundo ouviu em silêncio

Como funciona a Semana do Cinema

A iniciativa, que chega à sua oitava edição, é uma idealização da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e celebrar a experiência da tela grande. Desde sua criação, a campanha já atraiu mais de 23 milhões de espectadores.

A expectativa dos organizadores é de que a ação supere os números da última edição, realizada em agosto de 2025, que registrou a venda d

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cineinsite cinema ingressos Semana do Cinema

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Semana do Cinema começa com preços promocionais
Play

Esse novo filme de ação da Netflix virou febre e já alcançou o TOP 10

Semana do Cinema começa com preços promocionais
Play

Nova série de Stranger Things ganha trailer e data na Netflix

Semana do Cinema começa com preços promocionais
Play

3 filmes novos do Prime Video para salvar o seu fim de semana

Semana do Cinema começa com preços promocionais
Play

O Primata e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x