Prepare a pipoca! Semana do Cinema começa com ingresso a R$ 10 em Salvador

Começa nesta quinta-feira, 5, a Semana do Cinema 2026, ação onde os ingressos para filmes serão ofertados a preços fixos para sessões em 2D, além de garantir combos de pipoca com refrigerante e pipoca em valores promocionais.

A ação vai durar por sete dias, começando nesta quinta-feira, 5, e seguindo até a próxima quarta-feira, 11, os ingressos vão custar R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 para os demais horários.

A promoção vai ser válida para todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, abrangendo toda a programação de filmes em cartaz nos cinemas participantes.

Quais cinemas participam da ação

Redes como Cinemark, UCI e Cinépolis, que atuam em Salvador e Região Metropolitana, estão confirmadas na ação.

Todos os filmes em cartaz no momento, sejam eles nacionais ou internacionais, fazem parte do programa.

Atualmente estão em cartaz:

O Agente Secreto;

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet;

Marty Supreme;

Zootopia 2;

Avatar: Fogo e Cinzas;

A Empregada.

Além desses, vários outros sucessos do mundo do cinema estão inclusos.

Como funciona a Semana do Cinema

A iniciativa, que chega à sua oitava edição, é uma idealização da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e celebrar a experiência da tela grande. Desde sua criação, a campanha já atraiu mais de 23 milhões de espectadores.

