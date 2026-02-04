FAMOSOS
Atriz internacional se derrete por Wagner Moura: "Muito bonito"
O Agente Secreto vem chamando a atenção do cinema internacional
Wagner Moura segue chamando a atenção do cinema internacional. A atriz australiana Margot Robbie rasgou elogios ao ator baiano durante a divulgação do novo filme "O Morro dos Ventos Uivantes".
Em entrevista ao UOL, ao comentar a repercussão das primeiras imagens do longa entre o público brasileiro em meio à temporada de premiações, a atriz revelou sua primeira impressão sobre o artista.
“Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, com aquele brinco, eu fiquei tipo ‘uh’… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Mas ele é realmente muito bonito”, disse Robbie.
Após a declaração, a atriz ainda pediu, em tom de brincadeira, que os jornalistas apagassem o trecho. E não foi só ela quem exaltou o brasileiro. O ator Jacob Elordi, que também contracena com Margot no filme, concordou: “Qual é, ele é muito bonito mesmo”.
Wagner Moura indicado ao Oscar
O reconhecimento internacional do baiano não é por acaso. Com o sucesso do filme O Agente Secreto, Wagner Moura conquistou indicações importantes em premiações internacionais.
A produção concorre nas categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Estrangeira, reforçando o prestígio do ator no cenário mundial.
Tá, e eu que falei com a #MargotRobbie e #JacobElordi para falar de #wutheringheights e, gente como a gente: AMAM o #WagnerMoura <3 #OMorroDosVentosUivantes pic.twitter.com/GjNY1kuyut— Fê Talarico (@fee_talarico) February 3, 2026
