Atriz internacional se derrete por Wagner Moura: "Muito bonito"

Wagner Moura segue chamando a atenção do cinema internacional. A atriz australiana Margot Robbie rasgou elogios ao ator baiano durante a divulgação do novo filme "O Morro dos Ventos Uivantes".

Em entrevista ao UOL, ao comentar a repercussão das primeiras imagens do longa entre o público brasileiro em meio à temporada de premiações, a atriz revelou sua primeira impressão sobre o artista.

“Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, com aquele brinco, eu fiquei tipo ‘uh’… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Mas ele é realmente muito bonito”, disse Robbie.

Após a declaração, a atriz ainda pediu, em tom de brincadeira, que os jornalistas apagassem o trecho. E não foi só ela quem exaltou o brasileiro. O ator Jacob Elordi, que também contracena com Margot no filme, concordou: “Qual é, ele é muito bonito mesmo”.

Wagner Moura indicado ao Oscar

O reconhecimento internacional do baiano não é por acaso. Com o sucesso do filme O Agente Secreto, Wagner Moura conquistou indicações importantes em premiações internacionais.

A produção concorre nas categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Estrangeira, reforçando o prestígio do ator no cenário mundial.

