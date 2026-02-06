Menu
CALENDÁRIO

Dona Beja: datas dos próximos capítulos e o que vai acontecer

Estrelada por Grazi Massafera, novela já estreou na HBO Max

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/02/2026 - 10:39 h

Estrelada por Grazi Massafera, novela já estreou na HBO Max
Estrelada por Grazi Massafera, novela já estreou na HBO Max -

Estrelada por Grazi Massafera, a novela Dona Beja’ estreou na HBO Max na segunda-feira, 2. A produção é uma releitura de um clássico da teledramaturgia e acompanha a trajetória de Ana Jacinta de São José, a Beja, uma figura histórica que desafiou as convenções e o conservadorismo de sua época.

Os próximos capítulos de Dona Beja serão disponibilizados semanalmente, todas às segundas-feiras, sempre com cinco capítulos adicionados por vez à plataforma. Ao todo, serão 40.

Veja as datas de lançamento dos capítulos:

  • 2 de fevereiro: capítulos 1 a 5
  • 9 de fevereiro: capítulos 6 a 10
  • 16 de fevereiro: capítulos 11 a 15
  • 23 de fevereiro: capítulos 16 a 20
  • 2 de março: capítulos 21 a 25
  • 9 de março: capítulos 26 a 30
  • 16 de março: capítulos 31 a 35
  • 23 de março: capítulos 36 a 40

Novela Dona Beja tem baiana no time de roteiristas; conheça Ceci Alves
Bridgerton brasileiro? Dona Beja é o novelão adulto que todos vão comentar
“Dona Beja foi um divisor de águas na minha carreira”, diz cineasta

O que aconteceu nos primeiros capítulos?

Nos cinco capítulos que já foram lançados, o público acompanhou Ana Jacinta/Dona Beja evoluindo de uma jovem inocente, prometida em casamento a uma mulher determinada a viver à sua maneira e a lutar por suas próprias ambições.

Sua beleza sempre chamou a atenção de todos em Araxá e, apesar de carregar a dor pela morte da mãe e viver apenas com o avô, Beja mantinha a esperança de construir uma vida feliz ao lado de seu grande amor. No entanto, tudo muda quando ela é sequestrada pelo ouvidor do rei, Joaquim Inácio Silveira da Motta (Virgílio Castelo), e levada para longe de Araxá, rumo a Paracatu.

Beja é forçada a se tornar amante e, após tentativas frustradas de fuga e ao descobrir que seu noivo irá se casar com outra, Beja decide tramar contra Motta, tirando-o do jogo.

O que vem por aí?

Nos capítulos que vão estrear na próxima segunda-feira, 9, o público vai ver Dona Beja de volta a Araxá, enfrentando a hipocrisia da sociedade local enquanto busca ampliar sua influência econômica e social.

A novela conta com direção geral de Hugo de Sousa e é escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira. O elenco ainda traz nomes como André Luiz Miranda, Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, entre outros.

