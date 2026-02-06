CALENDÁRIO
Dona Beja: datas dos próximos capítulos e o que vai acontecer
Estrelada por Grazi Massafera, novela já estreou na HBO Max
Por Edvaldo Sales
Estrelada por Grazi Massafera, a novela ‘Dona Beja’ estreou na HBO Max na segunda-feira, 2. A produção é uma releitura de um clássico da teledramaturgia e acompanha a trajetória de Ana Jacinta de São José, a Beja, uma figura histórica que desafiou as convenções e o conservadorismo de sua época.
Os próximos capítulos de Dona Beja serão disponibilizados semanalmente, todas às segundas-feiras, sempre com cinco capítulos adicionados por vez à plataforma. Ao todo, serão 40.
Veja as datas de lançamento dos capítulos:
- 2 de fevereiro: capítulos 1 a 5
- 9 de fevereiro: capítulos 6 a 10
- 16 de fevereiro: capítulos 11 a 15
- 23 de fevereiro: capítulos 16 a 20
- 2 de março: capítulos 21 a 25
- 9 de março: capítulos 26 a 30
- 16 de março: capítulos 31 a 35
- 23 de março: capítulos 36 a 40
O que aconteceu nos primeiros capítulos?
Nos cinco capítulos que já foram lançados, o público acompanhou Ana Jacinta/Dona Beja evoluindo de uma jovem inocente, prometida em casamento a uma mulher determinada a viver à sua maneira e a lutar por suas próprias ambições.
Sua beleza sempre chamou a atenção de todos em Araxá e, apesar de carregar a dor pela morte da mãe e viver apenas com o avô, Beja mantinha a esperança de construir uma vida feliz ao lado de seu grande amor. No entanto, tudo muda quando ela é sequestrada pelo ouvidor do rei, Joaquim Inácio Silveira da Motta (Virgílio Castelo), e levada para longe de Araxá, rumo a Paracatu.
Beja é forçada a se tornar amante e, após tentativas frustradas de fuga e ao descobrir que seu noivo irá se casar com outra, Beja decide tramar contra Motta, tirando-o do jogo.
O que vem por aí?
Nos capítulos que vão estrear na próxima segunda-feira, 9, o público vai ver Dona Beja de volta a Araxá, enfrentando a hipocrisia da sociedade local enquanto busca ampliar sua influência econômica e social.
A novela conta com direção geral de Hugo de Sousa e é escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira. O elenco ainda traz nomes como André Luiz Miranda, Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, entre outros.
