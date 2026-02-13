PM garante tranquilidade no Carnaval do Nordeste de Amaralina

Tenente-coronel Paraíso, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar - Foto: : Silvânia Nascimento / Grupo A TARDE

Os rumores que circularam dias atrás acerca do suposto cancelamento do Carnaval oficial do Nordeste de Amaralina, após uma sequência de ocorrências violentas na localidade, não tiveram força suficiente para embargar a festa, que chega ao seu terceiro dia nesta sexta-feira, 13, sem registros de crimes contra a vida no Circuito Mestre Bimba.

Na última quarta-feira, 11, o titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, em entrevista ao Grupo A TARDE, havia confirmado um esquema especial para garantir a tranquilidade do local e inibir qualquer ação criminosa que, porventura, viesse a comprometer a realização do evento. Esse planejamento estratégico foi confirmado pelo comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM), unidade responsável pela segurança de todo o Complexo do Nordeste de Amaralina, tenente-coronel Paraíso, nesta sexta-feira, 13.

"A gente tem no Circuito Mestre Bimba, policiais distribuídos ao longo de todo o circuito, incluindo em postos elevados de observação, onde eles ficam de maneira estática, observando não só os foliões, mas também a passagem das atrações, caso tenha necessidade de intervir. Também temos os policiais em forma de patrulha, onde vão e voltam de maneira a pé, observando mais próximo do folião, toda essa questão da segurança pública. Contudo, a gente pode afirmar, também, que dentro desses três dias não tivemos nenhum registro de ocorrência, e que o carnaval é sim, tranquilo, de paz, de ordem, de muita alegria. Então, a população pode vir tranquilamente para brincar seu carnaval dentro do Circuito Mestre Bimba. A Polícia Militar, em momento algum vai se furtar de estar presente. Isso de forma alguma. O que existe ainda é o sentimento de luto de dias passados onde a gente teve a perda de um policial que foi abatido em situa de serviço", declarou em entrevista ao Grupo A TARDE, fazendo referência, também, ao cabo Glauber Rosa, executado no dia 3 deste mês.

Ao ser questionando sobre o confronto ocorrido na noite desta quinta-feira, 12, na localidade conhecida como Cracolândia, no Nordeste de Amaralina, o oficial destacou que a ocorrência aconteceu fora do circuito da festa, mas garantiu que o policiamento ostensivo continua sendo feito em áreas que não fazem parte do percurso do carnaval.

"A gente tem que saber distinguir o que é atividade de policiamento ordinário, onde a gente tem, por vezes, o enfrentamento por parte de marginais e a Polícia Militar, de uma maneira muito técnica, muito profissional, vai estar sempre fazendo esse combate para o Circuito Mestre Bimba, Carnaval de Bairro, ou o Circuito de Carnaval, como aqui é denominado.

O Mestre Bimba é um circuito, também, que tem todo o apoio e a presença em massa da corporação Polícia Militar, atendendo a comunidade. E a gente vai manter dessa forma. A gente está chegando no terceiro dia e vamos chegar no último dia, com fé em Deus, e com toda certeza, com a garantia do policiamento e com zero ocorrências", completou.