Olodum celebra 30 anos do clipe com Michael Jackson: "Emoção especial"

O presidente do Olodum, Jorge Ricardo Rodrigues, celebrou os 30 anos da passagem de Michael Jackson por Salvador para a gravação do clipe de “They Don’t Care About Us”, no Pelourinho.

A gravação, realizada no Centro Histórico da capital baiana, marcou a projeção internacional do grupo e reforçou sua mensagem de combate à desigualdade e promoção da justiça social.

“É uma emoção especial. Primeiro porque ele escolheu o Olodum para falar de justiça social, de desigualdade, e nos reconheceu como uma organização do Brasil que luta por essa causa”, afirmou Jorge.

O presidente também destacou o aspecto pessoal dessa memória. Segundo ele, ainda criança participou do clipe e hoje ocupa a presidência da instituição. “É uma alegria enorme continuar contribuindo com essas ações do Olodum.”

Banda conhecida mundialmente



A parceria com o astro internacional levou o nome do Olodum e do Pelourinho para o mundo. Três décadas depois, o episódio segue como um dos momentos mais emblemáticos da história cultural de Salvador.

Além disso, Jorge reforçou que o Carnaval continua sendo a essência do grupo. “Tudo que o Olodum faz começa e termina no Carnaval. Somos Carnaval o ano inteiro, com projetos sociais, ações culturais e políticas.”