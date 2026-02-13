Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORÇA-TAREFA

Werner destaca ações de segurança no Carnaval em transmissão do A TARDE

Secretário também apresentou ações inclusivas da PM ao A TARDE Folua

Luan Julião

Por Luan Julião

13/02/2026 - 20:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população
Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população -

Instalado no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE se consolidou como um dos principais pontos de cobertura do Carnaval de Salvador. De lá, o Grupo A TARDE realiza transmissões especiais acompanhando, em tempo real, a movimentação do Circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais concorrido da folia.

A apresentação fica sob o comando dos jornalistas Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, que conduzem a cobertura com análises, entrevistas e comentários sobre a passagem dos trios elétricos e o clima da festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na tarde desta sexta-feira, 13, segundo dia oficial do Carnaval, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, esteve no estúdio e detalhou as estratégias adotadas para garantir a tranquilidade dos foliões.

Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população
Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Durante a participação, ele reforçou a importância do canal de denúncia anônima:

"A gente também tá trabalhando com o Disque Denúncia, anônimo, gratuito e seguro, 181. Qualquer pessoa pode, dentro ou fora do circuito, ligar, avisar, mandar um textinho. Vamos apurar, a gente já vê qual é a patrulha mais próxima e faz a atuação."

Werner também destacou uma das novidades implementadas pela Polícia Militar nesta edição da festa, com foco na inclusão e acessibilidade:

Leia Também:

Jerônimo acompanha tradicional saída do Olodum no Pelourinho
"Antídoto para a alma”: por que o Carnaval virou terapia em Salvador?
Gil se emociona em 1º Carnaval sem Preta: "Continua conosco"

"A Polícia Militar este ano trouxe uma novidade que é fantástica: o 'Carnaval para Todos'. Então vai ter uma patrulha inclusiva atuando junto da rede de pessoas com deficiência no translado delas até os locais onde estarão, em especial os camarotes do Campo Grande e da Barra. É o cuidado que a gente tem. A gente busca, a cada ano, aprimorar a nossa operação para melhor servir."

Cobertura multiplataforma amplia alcance da folia

Além da estrutura montada no Observatório, os portais A TARDE e MASSA!, junto às redes sociais do grupo e ao A TARDE Play, integram uma força-tarefa para garantir cobertura contínua da festa. As transmissões começaram na quinta-feira e seguem diariamente, levando ao público os principais momentos dos circuitos.

Uma das novidades desta edição é a parceria com a Claro TV. A transmissão, que tradicionalmente ocorre no YouTube pelo canal A TARDE Play, também passou a ser exibida na TV por assinatura, por meio do Canal LIKE (530), ampliando o alcance e oferecendo sinal em alta definição aos assinantes da operadora.

A cobertura também se estende aos bairros da capital baiana. Portais locais como o Nordeste Eu Sou, no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, em Cajazeiras, contribuem com conteúdos que mostram a diversidade e a força do Carnaval em diferentes regiões da cidade.

Onde assistir ao A TARDE Folia 2026

  • TV por assinatura: Canal LIKE (530) da Claro TV
  • Internet: Canal oficial A TARDE Play no YouTube
  • Período: 12 de fevereiro a 17 de fevereiro
  • Horário: 16h à 0h

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acessibilidade no Carnaval Carnaval Salvador Cobertura A TARDE observatório a tarde Segurança Pública Bahia transmissão ao vivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x