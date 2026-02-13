Werner destaca ações de segurança no Carnaval em transmissão do A TARDE

Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Instalado no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE se consolidou como um dos principais pontos de cobertura do Carnaval de Salvador. De lá, o Grupo A TARDE realiza transmissões especiais acompanhando, em tempo real, a movimentação do Circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais concorrido da folia.

A apresentação fica sob o comando dos jornalistas Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, que conduzem a cobertura com análises, entrevistas e comentários sobre a passagem dos trios elétricos e o clima da festa.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na tarde desta sexta-feira, 13, segundo dia oficial do Carnaval, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, esteve no estúdio e detalhou as estratégias adotadas para garantir a tranquilidade dos foliões.

Disque Denúncia 181 é reforçado como canal direto com a população | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Durante a participação, ele reforçou a importância do canal de denúncia anônima:

"A gente também tá trabalhando com o Disque Denúncia, anônimo, gratuito e seguro, 181. Qualquer pessoa pode, dentro ou fora do circuito, ligar, avisar, mandar um textinho. Vamos apurar, a gente já vê qual é a patrulha mais próxima e faz a atuação."

Werner também destacou uma das novidades implementadas pela Polícia Militar nesta edição da festa, com foco na inclusão e acessibilidade:

"A Polícia Militar este ano trouxe uma novidade que é fantástica: o 'Carnaval para Todos'. Então vai ter uma patrulha inclusiva atuando junto da rede de pessoas com deficiência no translado delas até os locais onde estarão, em especial os camarotes do Campo Grande e da Barra. É o cuidado que a gente tem. A gente busca, a cada ano, aprimorar a nossa operação para melhor servir."

Cobertura multiplataforma amplia alcance da folia

Além da estrutura montada no Observatório, os portais A TARDE e MASSA!, junto às redes sociais do grupo e ao A TARDE Play, integram uma força-tarefa para garantir cobertura contínua da festa. As transmissões começaram na quinta-feira e seguem diariamente, levando ao público os principais momentos dos circuitos.

Uma das novidades desta edição é a parceria com a Claro TV. A transmissão, que tradicionalmente ocorre no YouTube pelo canal A TARDE Play, também passou a ser exibida na TV por assinatura, por meio do Canal LIKE (530), ampliando o alcance e oferecendo sinal em alta definição aos assinantes da operadora.

A cobertura também se estende aos bairros da capital baiana. Portais locais como o Nordeste Eu Sou, no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, em Cajazeiras, contribuem com conteúdos que mostram a diversidade e a força do Carnaval em diferentes regiões da cidade.

Onde assistir ao A TARDE Folia 2026