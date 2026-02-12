Grupo A TARDE inicia transmissão ao vivo do Carnaval com pé direito

Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. Na foto: Observatório A TARDE com Marrom e Silvana Freire - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Posicionado estrategicamente no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE - estúdio exclusivo do Grupo - estreou com tudo nesta quinta-feira, 12, o primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Este é o segundo ano consecutivo em que o estúdio está presente para conectar o público a festa de momo, que vai até terça-feira, 17.

Diretamente do Observatório, a transmissão comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, dois nomes de peso do jornalismo baiano, acompanhou a passagem dos trios e a folia no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais frequentado em meio às celebrações da maior festa popular do mundo.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das equipes presentes no Observatório A TARDE, os portais A TARDE e MASSA! e suas Redes Sociais se uniram ao A TARDE Play para proporcionar uma cobertura em tempo real do evento. Assim como foi nesta quinta-feira, as transmissões levarão toda a emoção dos circuitos para o telespectador, a partir das 15h.

A grande novidade desta edição é a parceria estratégica com a Claro TV. Além da tradicional exibição digital via YouTube no Canal A TARDE Play, a transmissão ganha espaço na TV por assinatura através do Canal LIKE (número 530), garantindo uma experiência de alta definição para os clientes da operadora.

Enquanto isso, a cobertura do Carnaval nos bairros será ampliada por meio de parcerias com portais locais, entre eles, o Nordeste Eu Sou, referência no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, com atuação no bairro de Cajazeiras, fortalecendo o olhar sobre diferentes regiões da cidade.

Interação com os artistas

Para além da cobertura em tempo real da folia, a transmissão do Observatório A TARDE, comandada por Silvana Freire e Marrom, também interagiu diretamente com os artistas que agitavam as multidões de cima dos trios elétricos.

Uma das primeiras artistas a falar com o Observatório A TARDE foi Mari Antunes, à frente do Babado Novo, que comandou o Trio Uau! Chá da Alice. Em meio à festa, a cantora ainda deixou um recado especial para os apresentadores: “Marrom e Silvana, amo vocês!”

Pouco tempo depois, Léo Santana passou em frente ao Observatório A TARDE e esbanjou carisma. O artista demonstrou muita sintonia com o público e com os apresentadores do Observatório: “Deus abençoe vocês, bom Carnaval para nós”, iniciou o cantor. “Silvana e Marrom, prazer em vê-los. A todos do A TARDE, um beijo do gigante”.

Depois foi a vez de Lincoln Senna, no comando do Parangolé, transformar a passagem do trio em mais um momento de pura animação na folia e interagir com o Observatório. “Vai Silvaninha, vai Marronzinho”, brincou Lincoln Senna enquanto cantava. “Estou junto com a galera do grupo A TARDE, Marrom e Sil, que dupla!”, acrescentou o artista.

Em seguida, Tony Salles explicou diretamente para o Observatório A TARDE o significado de “Panamera”, nome da sua grande aposta para ser a música do Carnaval em 2026. Assim como o artista disse a Marrom, o termo ficou famoso por batizar um modelo de Porsche, inspirado na histórica corrida mexicana Carrera Panamericana.

Além desses nomes de peso, artistas como, Guga Cammafeu, vocalista da banda Araketu, Theuzinho, um das revelações do Arrocha nos últimos anos, e o grupo Timbalada, também pararam para falar com o Observatório A TARDE.