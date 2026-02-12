Menu
CARNAVAL
CELEBRAÇÕES

Grupo A TARDE inicia transmissão ao vivo do Carnaval com pé direito

Observatório A TARDE acompanhou de perto as movimentações no Circuito Dodô

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

12/02/2026 - 23:53 h

Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. Na foto: Observatório A TARDE com Marrom e Silvana Freire
Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. Na foto: Observatório A TARDE com Marrom e Silvana Freire -

Posicionado estrategicamente no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE - estúdio exclusivo do Grupo - estreou com tudo nesta quinta-feira, 12, o primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Este é o segundo ano consecutivo em que o estúdio está presente para conectar o público a festa de momo, que vai até terça-feira, 17.

Diretamente do Observatório, a transmissão comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, dois nomes de peso do jornalismo baiano, acompanhou a passagem dos trios e a folia no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais frequentado em meio às celebrações da maior festa popular do mundo.

Além das equipes presentes no Observatório A TARDE, os portais A TARDE e MASSA! e suas Redes Sociais se uniram ao A TARDE Play para proporcionar uma cobertura em tempo real do evento. Assim como foi nesta quinta-feira, as transmissões levarão toda a emoção dos circuitos para o telespectador, a partir das 15h.

A grande novidade desta edição é a parceria estratégica com a Claro TV. Além da tradicional exibição digital via YouTube no Canal A TARDE Play, a transmissão ganha espaço na TV por assinatura através do Canal LIKE (número 530), garantindo uma experiência de alta definição para os clientes da operadora.

Enquanto isso, a cobertura do Carnaval nos bairros será ampliada por meio de parcerias com portais locais, entre eles, o Nordeste Eu Sou, referência no Nordeste de Amaralina, e o Notícias Cajazeiras, com atuação no bairro de Cajazeiras, fortalecendo o olhar sobre diferentes regiões da cidade.

Interação com os artistas

Para além da cobertura em tempo real da folia, a transmissão do Observatório A TARDE, comandada por Silvana Freire e Marrom, também interagiu diretamente com os artistas que agitavam as multidões de cima dos trios elétricos.

Uma das primeiras artistas a falar com o Observatório A TARDE foi Mari Antunes, à frente do Babado Novo, que comandou o Trio Uau! Chá da Alice. Em meio à festa, a cantora ainda deixou um recado especial para os apresentadores: “Marrom e Silvana, amo vocês!”

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Pouco tempo depois, Léo Santana passou em frente ao Observatório A TARDE e esbanjou carisma. O artista demonstrou muita sintonia com o público e com os apresentadores do Observatório: “Deus abençoe vocês, bom Carnaval para nós”, iniciou o cantor. “Silvana e Marrom, prazer em vê-los. A todos do A TARDE, um beijo do gigante”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Depois foi a vez de Lincoln Senna, no comando do Parangolé, transformar a passagem do trio em mais um momento de pura animação na folia e interagir com o Observatório. “Vai Silvaninha, vai Marronzinho”, brincou Lincoln Senna enquanto cantava. “Estou junto com a galera do grupo A TARDE, Marrom e Sil, que dupla!”, acrescentou o artista.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Em seguida, Tony Salles explicou diretamente para o Observatório A TARDE o significado de “Panamera”, nome da sua grande aposta para ser a música do Carnaval em 2026. Assim como o artista disse a Marrom, o termo ficou famoso por batizar um modelo de Porsche, inspirado na histórica corrida mexicana Carrera Panamericana.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Além desses nomes de peso, artistas como, Guga Cammafeu, vocalista da banda Araketu, Theuzinho, um das revelações do Arrocha nos últimos anos, e o grupo Timbalada, também pararam para falar com o Observatório A TARDE.

x