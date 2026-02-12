Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Ludmilla aponta diferença ‘absurda’ entre Salvador e Rio: “Ninguém faz como a Bahia”

Cantora abriu oficialmente sua participação no Carnaval de Salvador nesta quinta

Agatha Victoria Reis e Leilane Teixeira

Por Agatha Victoria Reis e Leilane Teixeira

12/02/2026 - 23:25 h

Ludmilla destacou que a energia das duas cidades é distinta
A cantora Ludmilla abriu oficialmente sua participação no Carnaval de Salvador nesta quinta-feira, 12, e não economizou elogios ao público baiano. Em entrevista ao Portal A TARDE, a artista falou sobre a diferença entre cantar no Rio de Janeiro e na capital baiana.

Poucos dias após abrir o Carnaval no Rio, Ludmilla destacou que a energia das duas cidades é distinta e que Salvador ocupa um lugar especial na sua trajetória.

“Tem uma diferença absurda. Inclusive, eu passei quase um ano tentando ensinar para o meu público algo que aprendi aqui. Mas tem coisa que só funciona em Salvador, que só o público daqui sabe entregar”, afirmou.

Leia Também:

Faltar ao trabalho no Carnaval pode gerar justa causa? Veja o que diz a lei
Justiça dá vitória a Daniela Mercury e obriga mudança no circuito
Márcio Victor chora ao passar por camarote com homenagem a Preta Gil

"Melhor público"

A cantora disse que considera os baianos um dos melhores públicos para se apresentar e revelou que sempre fica ansiosa para comandar o tradicional Bloco Fervo da Lud.

“Eu fico muito ansiosa para chegar logo ao Fervo da Lud. Recebi vários vídeos da galera de Salvador cantando minhas músicas, então estou louca para viver isso no palco”, contou.

Entre as canções que prometem embalar o desfile estão sucessos que ganharam força na Bahia, como coreografias e expressões que, segundo a artista, o público baiano transforma em fenômeno. “Ninguém faz como a Bahia”, completou.

Tags:

Bahia Bloco Fervo da Lud Carnaval de Salvador Ludmilla música trio elétrico

x