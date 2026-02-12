Andressa Urach reage a polêmica de vídeo 18+ com filho: “Paguei meus impostos"

Andressa Urach - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

Curtindo o primeiro dia do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 12, Andressa Urach voltou a falar sobre o vídeo íntimo que gravou com seu filho, Arthur Urach. Durante uma coletiva de imprensa no Camarote Salvador, a famosa explicou que não liga para a repercussão negativa.

“Como dizem: a próxima notícia da Andressa Urach é sempre a pior. Falem bastante de mim, que quanto mais falar, mais eu vendo. É sobre isso”, disse ela, afirmando que ganhou muito dinheiro com a filmagem. “Digamos que deu pra ganhar um bom dinheirinho e eu paguei os meus impostos”, completou.

A loira também chegou ao local acompanhada de seu atual namorado, o empresário Flávio Giglioli, a quem chamou de marido. “Achei 15 dias pra esfriar a cabeça, fugir das contas, dos boletos, da vida e vim aqui pra Salvador, que é o melhor carnaval que eu já passei até hoje. Ano passado eu vim pra cá e esse ano retornei, agora casada, vim com meu marido”, afirmou.

MC Ímola no Carnaval?

Durante o bate-papo, a famosa também falou sobre a possibilidade de voltar ao Carnaval de Salvador comandando um trio elétrico. Ela explicou que está começando a construir sua carreira no funk, como MC Ímola, e fará shows em breve.

“Na verdade, eu quero fazer em torno de umas 20 músicas para depois começar a fazer show e quem sabe estar aqui com vocês também no próximo Carnaval cantando e me divertindo”, disse.

“Eu faço tudo muito bem pensado, muito bem planejado, né? Então, eu acho que a carreira da música é algo que você colhe a longo prazo. Eu estou começando, mas digamos que seria um grande sonho cantar aqui daqui a alguns anos”, concluiu.