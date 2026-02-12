Pedro Sampaio celebra sucesso de Jetski na Bahia: “Máximo respeito”

Pedro Sampaio - Foto: Franciely Gomes

Comandando oficialmente um trio elétrico no Circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina, nesta quinta-feira, 12, Pedro Sampaio celebrou o sucesso da música Jetski, sua parceria com a cantora Melody.

Dono do Top 1 no Spotify e em outras plataformas musicais, o DJ afirmou que ficou surpreso ao ver que o hit entrou na disputa do título de ‘Música do Carnaval’, mesmo sendo uma música do eixo Rio-São Paulo.

“Eu tenho o máximo respeito à música baiana, então a minha intenção na verdade não é furar a bolha de nada, é apenas fazer meu trabalho. Fiquei muito feliz com o resultado da música, na boca do Carnaval a gente pegou a top 1 do Brasil e isso é resultado de muito trabalho”, disse ele durante uma coletiva de imprensa.

“É o que eu costumo dizer, a voz do povo é a voz de Deus, e é isso, a galera tá ouvindo, tá dançando, tá consumindo. Tenho certeza que vai ser uma música que eu vou ter que repetir várias vezes durante o circuito hoje”, completou.