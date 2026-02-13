Menu
POLÍTICA
CIRCUITO BATATINHA

Jerônimo acompanha tradicional saída do Olodum no Pelourinho

Concentração do bloco na Casa do Olodum, que este ano leva às ruas o tema “Máscaras Africanas – Magia e Beleza”

Redação

Por Redação

13/02/2026 - 19:47 h

Jerônimo esteve na abertura oficial do Carnaval no circuito Batatinha, no Centro Histórico de Salvador.
Ao som dos tambores do bloco afro Olodum, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior acompanharam, na tarde desta sexta-feira (13), a abertura oficial do Carnaval no circuito Batatinha, Centro Histórico de Salvador.

A concentração do bloco na Casa do Olodum, que este ano leva às ruas o tema “Máscaras Africanas – Magia e Beleza” e celebra a ancestralidade e a força simbólica da cultura africana, reuniu os cantores Caetano Veloso, João Gomes, foliões, turistas e representantes da cultura afro-baiana.

“O Carnaval da Bahia no Pelourinho tem uma imagem muito forte. A festa já começou em outros circuitos, mas hoje fazemos a abertura oficial aqui com a banda Olodum, que representa a resistência cultural negra e símbolo da força cultural do estado. E vai ainda além, ao projetar o Carnaval da Bahia para o mundo”, afirmou o chefe do executivo.

No Carnaval deste ano, o Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura (Secult-BA), fortaleceu ainda mais as manifestações que dão identidade à folia por meio do Programa Ouro Negro, que alcança investimento recorde de R$ 17 milhões e 95 projetos de entidades de matrizes africanas. A iniciativa garante também a presença de afoxés, grupos de samba, reggae e de indígenas.

O presidente institucional do Olodum, Marcelo Gentil, destacou a relevância do patrocínio estadual para a manutenção da tradição, geração de renda e fortalecimento da cultura negra.

“O apoio do estado vai além da valorização histórica e social dessas entidades dentro da maior festa popular do planeta. Através da Bahiagás, teremos uma grande novidade este ano, que é o trio elétrico e o carro de apoio do bloco movidos a gás. Simboliza mais segurança para a sustentabilidade e o meio ambiente”, disse.

Ancestralidade Carnaval 2026 Cultura Afro-Brasileira Jerônimo Rodrigues Olodum

x