CIRCUITO BATATINHA
Jerônimo acompanha tradicional saída do Olodum no Pelourinho
Concentração do bloco na Casa do Olodum, que este ano leva às ruas o tema “Máscaras Africanas – Magia e Beleza”
Por Redação
Ao som dos tambores do bloco afro Olodum, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior acompanharam, na tarde desta sexta-feira (13), a abertura oficial do Carnaval no circuito Batatinha, Centro Histórico de Salvador.
A concentração do bloco na Casa do Olodum, que este ano leva às ruas o tema “Máscaras Africanas – Magia e Beleza” e celebra a ancestralidade e a força simbólica da cultura africana, reuniu os cantores Caetano Veloso, João Gomes, foliões, turistas e representantes da cultura afro-baiana.
“O Carnaval da Bahia no Pelourinho tem uma imagem muito forte. A festa já começou em outros circuitos, mas hoje fazemos a abertura oficial aqui com a banda Olodum, que representa a resistência cultural negra e símbolo da força cultural do estado. E vai ainda além, ao projetar o Carnaval da Bahia para o mundo”, afirmou o chefe do executivo.
No Carnaval deste ano, o Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura (Secult-BA), fortaleceu ainda mais as manifestações que dão identidade à folia por meio do Programa Ouro Negro, que alcança investimento recorde de R$ 17 milhões e 95 projetos de entidades de matrizes africanas. A iniciativa garante também a presença de afoxés, grupos de samba, reggae e de indígenas.
O presidente institucional do Olodum, Marcelo Gentil, destacou a relevância do patrocínio estadual para a manutenção da tradição, geração de renda e fortalecimento da cultura negra.
“O apoio do estado vai além da valorização histórica e social dessas entidades dentro da maior festa popular do planeta. Através da Bahiagás, teremos uma grande novidade este ano, que é o trio elétrico e o carro de apoio do bloco movidos a gás. Simboliza mais segurança para a sustentabilidade e o meio ambiente”, disse.
