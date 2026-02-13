Detran detalha operações no Carnaval em transmissão do A TARDE

Lideranças do Detran-BA concedem em entrevista a Osmar Marrom e Silvana Freire diretamente do Observatório A TARDE - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Após o sucesso do primeiro dia do Carnaval 2026 em Salvador, que começou oficialmente na última quinta-feira, 12, além dos festejos do pré-Carnaval na capital baiana, lideranças do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) detalharam em entrevista ao grupo A TARDE, nesta sexta-feira, 13, como estão sendo feitas as operações da órgão durante a folia.

Diretamente do Observatório A TARDE, onde acontecem as transmissões em tempo real do A TARDE Folia, comandado pelos jornalistas Silvana Freire e Osmar Martins, o Diretor-Geral do Detran-BA, Max Passos, declarou que a atuação do órgão começou bem antes da abertura oficial do Carnaval:

“O trabalho do Detran começa lá atrás, quando a gente começa a nos preparar para poder fazer as vistorias dos trios elétricos. Nós fizemos 170 vistorias até ontem, hoje já fizemos outras, e vamos fazer até o último dia, porque esses trios só podem ir para a rua se tiverem realmente vistoriados”.

Como é feita a vistoria dos trios?

Segundo Max Passos, o papel do Detran consiste em avaliar os trios, assim como os carros de apoio, em relação às questões de documentação, sinalização e às condições mecânicas dos veículos.

Ainda de acordo com o diretor-geral do órgão, o processo das vistorias é feito em parceria com o Corpo de Bombeiros e o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia).

Novidades

Max Passos ainda citou uma das principais novidades do Detran para este ano: os chamados “espaços de descompressão” para os motoristas dos trios e dos carros de apoio.

“O motorista, antes de sair com o trio, vai ter um espaço com ar-condicionado, com alimentação, com chuveiro para tomar banho, com banheiro limpo para ele poder usar, com a cama que ele possa deitar lá, ficar aguardando um pouco o seu tempo. A gente sabe que tem motorista que espera ali 4, 5, 6 horas para poder sair”, disse o diretor-geral do Detran.

Segundo ele, o projeto conta com duas unidades, uma na Barra e outra no Campo Grande, acompanhando os circuitos Dodô e Osmar, respectivamente. Os espaços foram feitos pelo Governo do Estado, em parceria com a CETRE e o Detran.

“Tudo é cuidado com quem está trabalhando no Carnaval, para que a gente possa também ter uma segurança, para que ele não puxe aquele bloco ali estressado, cansado. Então, a gente também está nos preocupando com isso, para poder também tratar essas pessoas de forma digna, para que a gente possa ter um Carnaval sempre mais seguro”, concluiu Max Passos.

Ações de fiscalização

Além de Max Passos, quem falou com o grupo A TARDE foi Fabrício Araújo, Diretor de Veículos do Detran-BA, que explicou a importância das blitz, dentro e fora dos circuitos, para garantir a segurança do Carnaval: “A gente faz um trabalho preventivo”