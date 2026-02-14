Menu
TRADIÇÃO

Cortejo Afro e Alvorada reforçam cultura afro-brasileira no Carnaval

Bloco Alvorada, referência histórica do samba na folia baiana, dividiu a avenida com o Cortejo Afro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/02/2026 - 10:06 h | Atualizada em 14/02/2026 - 10:18

Imagem ilustrativa da imagem Cortejo Afro e Alvorada reforçam cultura afro-brasileira no Carnaval
-

No Carnaval de Salvador, a sexta-feira, 13, foi marcada por um encontro potente entre tradição e inovação. O Bloco Alvorada, referência histórica do samba na folia baiana, dividiu a avenida com o Cortejo Afro, conhecido por sua sonoridade percussiva que une raízes africanas e linguagem contemporânea. As duas atrações transformaram o circuito em um espaço de celebração da memória e da identidade negra.

Para a antropóloga Analva Brasão, participar da festa é mais do que aproveitar a música: é vivenciar pertencimento. “Sou de Natal, moro em Recife, amo o Carnaval de Recife e de Olinda, mas faço questão de vir todos os anos a Salvador para me fortalecer na cultura afro”, relatou.

À frente do Cortejo Afro, o cantor Aloísio Menezes ressaltou que a essência do grupo está ligada à espiritualidade e à ancestralidade. A banda nasceu dentro do Terreiro Ilê Axé Oyá, o que, segundo ele, imprime identidade e propósito ao trabalho artístico. “Carregamos a emoção da nossa história e das nossas raízes em cada apresentação”, afirmou.

Bloco mais antigo

Considerado o bloco de samba mais antigo do Carnaval da Bahia, o Alvorada segue reunindo diferentes gerações ao som do ritmo que ajudou a construir a história cultural do estado. Para Ailton José Nascimento, o Roxinho do Samba, preservar essa herança é compromisso permanente. “Nossa motivação é manter viva a alegria e a cultura da Bahia, representadas pelo samba e por tudo que temos de melhor.”

Em 2026, o bloco celebra o centenário de Nengua Guanguacese e promove um desfile que simboliza continuidade e resistência. A iniciativa conta com o apoio do Governo da Bahia, por meio da Bahiagás e do Programa Ouro Negro. Neste ano, o programa investe R$ 17 milhões no fortalecimento de 95 projetos ligados a entidades de matrizes africanas, reafirmando o compromisso com a valorização da cultura afro-brasileira no Carnaval.

