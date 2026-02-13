Jovem é morta a facadas e irmã fica ferida ao tentar defendê-la

Liliane foi morta a facadas. A irmã dela segue internada - Foto: Reprodução VS Notícias/ Caboronga Notícias

Uma mulher, de 25 anos, foi morta a facadas, no início da tarde desta sexta-feira, 13, no bairro 20 de Abril, em Ipirá, no interior da Bahia. O crime aconteceu na Rua F e é investigado pela polícia como suspeita de feminicídio. O principal suspeito é o marido da vítima identificada como Liliane Bastos Azevedo.

Segundo informações preliminares, Liliane foi morta dentro de casa. A irmã dela, que não teve o nome revelado, ficou ferida ao tentar defendê-la e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para um hospital em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, onde permanece internada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Liliane caída ao chão, coberta por um pano, enquanto a mãe aparece em desespero ao lado do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a prisão do suspeito. As informações são do VS Notícias.