FEMINICÍDIO NA BAHIA

Jovem é morta a facadas e irmã fica ferida ao tentar defendê-la

Marido é suspeito de cometer crime; não há informações sobre prisão

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/02/2026 - 23:49 h

Liliane foi morta a facadas. A irmã dela segue internada
Liliane foi morta a facadas. A irmã dela segue internada -

Uma mulher, de 25 anos, foi morta a facadas, no início da tarde desta sexta-feira, 13, no bairro 20 de Abril, em Ipirá, no interior da Bahia. O crime aconteceu na Rua F e é investigado pela polícia como suspeita de feminicídio. O principal suspeito é o marido da vítima identificada como Liliane Bastos Azevedo.

Segundo informações preliminares, Liliane foi morta dentro de casa. A irmã dela, que não teve o nome revelado, ficou ferida ao tentar defendê-la e recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para um hospital em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, onde permanece internada.

Leia Também:

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais
Técnico de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas
PM garante tranquilidade no Carnaval do Nordeste de Amaralina

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Liliane caída ao chão, coberta por um pano, enquanto a mãe aparece em desespero ao lado do corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a prisão do suspeito. As informações são do VS Notícias.

Bahia crime facadas feira de santana feminicídio HOMICÍDIO interior da bahia investigação ipirá irmã ferida Liliane Bastos marido suspeito Polícia Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia upa violência doméstica

