IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Técnico de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas

Caso vinha acontecendo em hospital municipal de cidade baiana

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/02/2026 - 21:29 h

Homem foi preso preventivamente
Um auxiliar de enfermagem, de 69 anos, foi preso preventivamente, na terça-feira, 10, em Amargosa, suspeito de assediar sexualmente pacientes e funcionárias de um hospital municipal de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá. A prisão ocorreu após denúncias que motivaram investigação da Polícia Civil.

O homem, que não teve o nome revelado, atua como auxiliar de enfermagem na unidade e foi denunciado por pacientes e colegas, que relataram ter sido importunados sexualmente por ele.

A Polícia Civil iniciou as investigações com base nos depoimentos. Equipes da Delegacia Territorial de Amargosa cumpriram o mandado e, após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial, onde segue custodiado à disposição da Justiça.

x