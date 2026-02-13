IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
Técnico de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas
Caso vinha acontecendo em hospital municipal de cidade baiana
Por Andrêzza Moura
Um auxiliar de enfermagem, de 69 anos, foi preso preventivamente, na terça-feira, 10, em Amargosa, suspeito de assediar sexualmente pacientes e funcionárias de um hospital municipal de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá. A prisão ocorreu após denúncias que motivaram investigação da Polícia Civil.
O homem, que não teve o nome revelado, atua como auxiliar de enfermagem na unidade e foi denunciado por pacientes e colegas, que relataram ter sido importunados sexualmente por ele.
A Polícia Civil iniciou as investigações com base nos depoimentos. Equipes da Delegacia Territorial de Amargosa cumpriram o mandado e, após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial, onde segue custodiado à disposição da Justiça.
