No Carnaval? Dupla é presa por comercializar atestados médicos falsos

Compradores dos atestados também poderão ser investigados pela polícia

Dois homens foram presos em Goiânia suspeitos de integrar um esquema de comercialização de atestados médicos falsificados. A ação foi realizada pela Polícia Militar de Goiás, que identificou a venda irregular dos documentos nas ruas da capital goiana.

De acordo com as investigações, os atestados eram oferecidos por R$ 50 por dia. Em alguns casos, segundo apuração da Polícia Civil de Goiás, um dos envolvidos confessou que chegava a cobrar R$ 100 por documentos que garantiam três dias de afastamento, atendendo tanto trabalhadores do setor público quanto da iniciativa privada.

Os documentos colocados em circulação apresentavam timbre de órgão público, uso indevido da identificação de unidades de saúde e assinaturas falsificadas de médicos vinculados ao Conselho Regional de Medicina (CRM). Conforme a polícia, as assinaturas eram reproduzidas após atendimentos hospitalares.

Durante a operação, os policiais apreenderam mais de 20 atestados já preenchidos, 25 carimbos médicos, além de assinaturas falsificadas e outros documentos com identificação de unidade pública de saúde.

A dupla foi autuada pelos crimes de falsificação de documento público, com base no artigo 297 do Código Penal, e associação criminosa, conforme o artigo 288. A polícia também informou que os compradores dos atestados poderão ser alvo de investigação.