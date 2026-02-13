Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Policiais ficam feridos durante confronto no Nordeste de Amaralina

Crime ocorreu na 3ª Travessa Antenor Costa Nuno

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/02/2026 - 13:33 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Dois policiais militares ficaram feridos durante um confronto no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite de quinta-feira, 12. A troca de tiros ocorreu após a corporação receber a informação de que havia homens armados na 3ª Travessa Antenor Costa Nuno.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos perceberam a aproximação das equipes e passaram a atirar contra os agentes, que revidaram. Durante o confronto, um policial foi atingido no rosto por estilhaços de um projétil. O outro PM se feriu na mão ao tentar sair rapidamente da viatura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil (PC) informou que os dois policiais foram socorridos para uma unidade de saúde e não correm risco de morte. Os suspeitos armados conseguiram fugir do local. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia Também:

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval na Barra
Nove foragidos da Justiça são presos no primeiro dia do Carnaval de Salvador
Mais de uma tonelada de barbatanas de tubarão são apreendidas na Bahia

Segundo a Polícia Militar, o policiamento na região está reforçado e buscas são feitas na tentativa de localizar os suspeitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

confronto policial nordeste de amaralina polícia militar Salvador segurança pública tiroteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x