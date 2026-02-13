Policiais ficam feridos durante confronto no Nordeste de Amaralina

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Dois policiais militares ficaram feridos durante um confronto no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite de quinta-feira, 12. A troca de tiros ocorreu após a corporação receber a informação de que havia homens armados na 3ª Travessa Antenor Costa Nuno.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos perceberam a aproximação das equipes e passaram a atirar contra os agentes, que revidaram. Durante o confronto, um policial foi atingido no rosto por estilhaços de um projétil. O outro PM se feriu na mão ao tentar sair rapidamente da viatura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Polícia Civil (PC) informou que os dois policiais foram socorridos para uma unidade de saúde e não correm risco de morte. Os suspeitos armados conseguiram fugir do local. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento na região está reforçado e buscas são feitas na tentativa de localizar os suspeitos.