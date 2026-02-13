POLÍCIA
Policiais ficam feridos durante confronto no Nordeste de Amaralina
Crime ocorreu na 3ª Travessa Antenor Costa Nuno
Por Victoria Isabel
Dois policiais militares ficaram feridos durante um confronto no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite de quinta-feira, 12. A troca de tiros ocorreu após a corporação receber a informação de que havia homens armados na 3ª Travessa Antenor Costa Nuno.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos perceberam a aproximação das equipes e passaram a atirar contra os agentes, que revidaram. Durante o confronto, um policial foi atingido no rosto por estilhaços de um projétil. O outro PM se feriu na mão ao tentar sair rapidamente da viatura.
A Polícia Civil (PC) informou que os dois policiais foram socorridos para uma unidade de saúde e não correm risco de morte. Os suspeitos armados conseguiram fugir do local. Até o momento, ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Militar, o policiamento na região está reforçado e buscas são feitas na tentativa de localizar os suspeitos.
