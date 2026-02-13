POLÍCIA
Nove foragidos da Justiça são presos no primeiro dia do Carnaval de Salvador
Mais de 37 mil policiais e bombeiros atuam durante a Operação Carnaval
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Nove foragidos da Justiça foram presos no primeiro dia de Carnaval em Salvador, finalizado na madrugada desta sexta-feira, 13. As prisões ocorreram nos circuitos oficiais da festa (Dodô, Osmar e Batatinha).
De acordo com a Secretaria de Secretaria Pública (SSP), sete pessoas foram presas em flagrante pelos crimes relacionados à Lei Maria da Penha, tráfico de drogas, roubo e furto.
Nos Portais de Abordagem, as Forças Policiais apreenderam pouco mais de 500 itens proibidos. Facas, estiletes, tesouras, algemas, entre outros materiais foram recolhidos.
Ocorrências
De acordo com a Polícia Civil foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubos. Ainda foram registradas quatro ocorrências de lesão corporal, duas por posse de drogas e um Termo Circunstanciado de Ocorrência por direção não licenciada de aeronave (drone).
Leia Também:
Uma pessoa ferida por um tiro de raspão na perna e uma denúncia de abuso sexual também foram computadas. Testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil e imagens de câmeras são analisadas.
Operação Carnaval
Mais de 37 mil policiais e bombeiros atuam durante as festas de Pré-Carnaval e Carnaval 2026 realizadas em Salvador e em mais de 150 cidades do interior baiano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes