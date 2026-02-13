Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Nove foragidos da Justiça são presos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Mais de 37 mil policiais e bombeiros atuam durante a Operação Carnaval

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/02/2026 - 10:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo
Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo -

Nove foragidos da Justiça foram presos no primeiro dia de Carnaval em Salvador, finalizado na madrugada desta sexta-feira, 13. As prisões ocorreram nos circuitos oficiais da festa (Dodô, Osmar e Batatinha).

De acordo com a Secretaria de Secretaria Pública (SSP), sete pessoas foram presas em flagrante pelos crimes relacionados à Lei Maria da Penha, tráfico de drogas, roubo e furto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos Portais de Abordagem, as Forças Policiais apreenderam pouco mais de 500 itens proibidos. Facas, estiletes, tesouras, algemas, entre outros materiais foram recolhidos.

Ocorrências

De acordo com a Polícia Civil foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubos. Ainda foram registradas quatro ocorrências de lesão corporal, duas por posse de drogas e um Termo Circunstanciado de Ocorrência por direção não licenciada de aeronave (drone).

Leia Também:

Serpentinas metálicas estão proibidas e multa pode chegar até R$ 100 mil
Folião é baleado no Campo Grande no primeiro dia de Carnaval
Alane Dias revela que voltaria como veterana ao BBB

Uma pessoa ferida por um tiro de raspão na perna e uma denúncia de abuso sexual também foram computadas. Testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil e imagens de câmeras são analisadas.

Operação Carnaval

Mais de 37 mil policiais e bombeiros atuam durante as festas de Pré-Carnaval e Carnaval 2026 realizadas em Salvador e em mais de 150 cidades do interior baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 Foragidos da Justiça Polícia Civil segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x