Nove foragidos da Justiça são presos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubo - Foto: Divulgação SSP

Nove foragidos da Justiça foram presos no primeiro dia de Carnaval em Salvador, finalizado na madrugada desta sexta-feira, 13. As prisões ocorreram nos circuitos oficiais da festa (Dodô, Osmar e Batatinha).

De acordo com a Secretaria de Secretaria Pública (SSP), sete pessoas foram presas em flagrante pelos crimes relacionados à Lei Maria da Penha, tráfico de drogas, roubo e furto.

Nos Portais de Abordagem, as Forças Policiais apreenderam pouco mais de 500 itens proibidos. Facas, estiletes, tesouras, algemas, entre outros materiais foram recolhidos.

Ocorrências

De acordo com a Polícia Civil foram contabilizados 101 registros de furtos e sete de roubos. Ainda foram registradas quatro ocorrências de lesão corporal, duas por posse de drogas e um Termo Circunstanciado de Ocorrência por direção não licenciada de aeronave (drone).

Uma pessoa ferida por um tiro de raspão na perna e uma denúncia de abuso sexual também foram computadas. Testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil e imagens de câmeras são analisadas.

Operação Carnaval

Mais de 37 mil policiais e bombeiros atuam durante as festas de Pré-Carnaval e Carnaval 2026 realizadas em Salvador e em mais de 150 cidades do interior baiano.