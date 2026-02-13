Menu
NO CIRCUITO

Folião é baleado no Campo Grande no primeiro dia de Carnaval

Homem participava de um bloco nas imediações do Forte São Pedro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/02/2026 - 9:49 h | Atualizada em 13/02/2026 - 12:43

Ilustrativa
Ilustrativa -

Um homem de 31 anos foi baleado nas imediações do Forte São Pedro na noite da última quinta-feira, 12. De acordo com a Polícia Civil ele participava de um bloco de Carnaval no circuito Campo Grande quando ocorreu uma briga generalizada.

O crime ocorreu quando um homem disparou contra a multidão e acabou acertando a vítima na perna esquerda. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo a Polícia Militar, o policiamento segue reforçado, com vistas a coibir ações delituosas de quaisquer naturezas, contando com o reforço e o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas, que realizam constantes ações preventivas na região.

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Reis comentou sobre o caso e destacou o trabalho de segurança nos circuitos.

"A gente garante a segurança dentro do circuito, mas num evento dessa magnitude, é impossível você ter 100% do controle. Às vezes, pode ocorrer de uma outra pessoa conseguir ter acesso ao circuito, porque está hospedado por aí. E infelizmente ocorreu o fato que a gente lamenta e esperamos que não aconteça mais e a polícia já está tomando todas as providências para acolher o gasto consolo", destacou.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso como tentativa de homicídio.

Tags:

carnaval Polícia Civil Tentativa de Homicídio

x