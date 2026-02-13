Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Foragido por homicídio é flagrado atuando como mototaxista na Barra

Homem foi identificado por câmeras de monitoramento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/02/2026 - 8:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)
Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) -

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso na madrugada desta sexta-feira, 13, pela Guarda Civil Municipal (GCM), após ser identificado por câmeras de monitoramento instaladas na Avenida Afonso Celso, na Barra.

Segundo a GCM, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). As equipes se deslocaram até o local e encontraram o suspeito, que atuava como mototaxista na região. Após abordagem, revista pessoal e confirmação da identidade, ele foi conduzido à Polinter para cumprimento da ordem judicial.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher é presa na RMS quase um ano após matar empresário em Feira
Mulher é presa após mandar filhos de 2 e 8 anos sozinhos para a escola
Homem é resgatado de cativeiro após sequestro no litoral da Bahia

De acordo com a GCM, a ocorrência evidencia a integração entre o sistema de videomonitoramento e a fiscalização de transportes da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), reforçando as ações de segurança para os foliões durante a festa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO mototaxista prisão Salvador videomonitoramento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)
Play

Suspeito de tocar partes íntimas de mulheres na Graça é preso em Salvador

Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x