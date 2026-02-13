POLÍCIA
Foragido por homicídio é flagrado atuando como mototaxista na Barra
Homem foi identificado por câmeras de monitoramento
Por Victoria Isabel
Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso na madrugada desta sexta-feira, 13, pela Guarda Civil Municipal (GCM), após ser identificado por câmeras de monitoramento instaladas na Avenida Afonso Celso, na Barra.
Segundo a GCM, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). As equipes se deslocaram até o local e encontraram o suspeito, que atuava como mototaxista na região. Após abordagem, revista pessoal e confirmação da identidade, ele foi conduzido à Polinter para cumprimento da ordem judicial.
De acordo com a GCM, a ocorrência evidencia a integração entre o sistema de videomonitoramento e a fiscalização de transportes da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), reforçando as ações de segurança para os foliões durante a festa.
