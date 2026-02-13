Foragido por homicídio é flagrado atuando como mototaxista na Barra

Agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) - Foto: GCM

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso na madrugada desta sexta-feira, 13, pela Guarda Civil Municipal (GCM), após ser identificado por câmeras de monitoramento instaladas na Avenida Afonso Celso, na Barra.

Segundo a GCM, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). As equipes se deslocaram até o local e encontraram o suspeito, que atuava como mototaxista na região. Após abordagem, revista pessoal e confirmação da identidade, ele foi conduzido à Polinter para cumprimento da ordem judicial.

De acordo com a GCM, a ocorrência evidencia a integração entre o sistema de videomonitoramento e a fiscalização de transportes da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), reforçando as ações de segurança para os foliões durante a festa.