ABANDONO DE INCAPAZ
Mulher é presa após mandar filhos de 2 e 8 anos sozinhos para a escola
PM foi acionada pela direção do escola após as crianças chegarem desacompanhadas
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Uma mulher, de 43 anos, que não teve o nome revelado, foi presa em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, suspeita de abandono de incapaz depois que seus dois filhos, de 2 e 8 anos, foram para a escola sozinhos. A situação chamou a atenção da direção da unidade, que acolheu as crianças e acionou a Polícia Militar.
Aos policiais, a menina de 8 anos contou que a mãe pediu para que ela levasse o irmão mais novo até a escola e disse que apareceria mais tarde, o que não teria acontecido. Diante do relato, os agentes foram até a residência da família e encontraram o imóvel aberto, com portas e janelas destrancadas.
Leia Também:
Moradores da região relataram ainda que as crianças costumavam ficar sozinhas com frequência, inclusive, durante a noite e a madrugada. A mulher foi conduzida à delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. O caso também será acompanhado pelos órgãos responsáveis pela proteção da infância. As informações são do Giro de Ipiaú.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes