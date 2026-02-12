Mulher é presa após mandar filhos de 2 e 8 anos sozinhos para a escola

Vizinhos disseram à polícia que mulher tem costume de deixar as crianças sozinhas - Foto: Reprodução

Uma mulher, de 43 anos, que não teve o nome revelado, foi presa em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, suspeita de abandono de incapaz depois que seus dois filhos, de 2 e 8 anos, foram para a escola sozinhos. A situação chamou a atenção da direção da unidade, que acolheu as crianças e acionou a Polícia Militar.

Aos policiais, a menina de 8 anos contou que a mãe pediu para que ela levasse o irmão mais novo até a escola e disse que apareceria mais tarde, o que não teria acontecido. Diante do relato, os agentes foram até a residência da família e encontraram o imóvel aberto, com portas e janelas destrancadas.

Moradores da região relataram ainda que as crianças costumavam ficar sozinhas com frequência, inclusive, durante a noite e a madrugada. A mulher foi conduzida à delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça. O caso também será acompanhado pelos órgãos responsáveis pela proteção da infância. As informações são do Giro de Ipiaú.