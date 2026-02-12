CRIME
Homem agride cachorro com paralelepípedo na Bahia
Animal sofreu fraturas em duas patas e teve as unhas quebradas.
Por Leilane Teixeira
Um homem agrediu um cachorro com um paralelepípedo na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. O animal sofreu fraturas em duas patas e teve as unhas quebradas.
O crime aconteceu na noite de terça-feira, 10, no bairro São Sebastião, e foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima do animal e arremessa o paralelepípedo. O cachorro ainda tenta fugir, mas o agressor retorna de bicicleta e volta a atacá-lo.
De acordo com a polícia, o animal foi socorrido, recebeu atendimento veterinário e passa bem. Policiais militares fizeram rondas na região, mas o suspeito conseguiu fugir por uma área de mata e ainda não foi localizado. A Polícia Civil está à procura dele.
Maus-tratos é crime
Segundo a legislação brasileira, maus-tratos contra cães e gatos é crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda do animal.
