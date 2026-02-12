DESAPARECIDO
Jovem sai de casa para vender moto e desaparece no interior da Bahia
Ele estava na companhia de um amigo, que retornou para casa
Por Redação
Um jovem identificado como, Bruno de Jesus Macedo, de 20 anos, está desaparecido desde a sexta-feira, 6, quando saiu de casa, na cidade de Cansanção, no norte da Bahia, para negociar a venda de uma motocicleta.
Informações preliminares dão conta de que Bruno tinha combinado de encontrar um amigo, que lhe ajudaria na comercialização da moto. Eles teriam seguido em veículos separados até o povoado de Capoeiras, onde ocorreria a negociação. No entanto, somente o outro rapaz retornou. Bruno mora no povoado de Lagoa do Sertão.
A Polícia Civil de Cansanção segue investigando o desaparecimento de Bruno. A família solicita o apoio da população e pede que qualquer informação sobre o paradeiro do jovem seja comunicada pelo telefone (75) 3274-1244.
