POLÍCIA

Secretário da prefeitura matou filhos enquanto esposa estava viajando

Ambos os garotos foram socorridos com vida, mas morreram no hospital

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 16:25 h

Secretário matou filhos e se matou logo em seguida
A mãe dos filhos do secretário Thales Alves Naves Machado, 40 anos, estava viajando quando os dois filhos foram baleados e mortos pelo pai, que se matou logo em seguida, na madrugada desta quarta-feira, 11.

Os dois meninos foram resgatados com vida, porém, não resistiram. O mais velho, de 12 anos, morreu ao chegar no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC). Já o mais novo, de 8 anos, chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Itumbiara, passou por cirurgia mas também não resistiu.

Thales Machado morreu na casa onde morava. De acordo com informações preliminares, o secretário teria atirado contra os filhos e, em seguida, tirado a própria vida.

A mãe dos meninos e esposa de Thales estava viajando para São Paulo, mas voltou para Itumbiara, quando soube do crime. De acordo com a TV Anhanguera, ela chegou a ver o filho mais novo no hospital acompanhada do pai, o prefeito Dione Araújo.

Ao chegar ao hospital, o avô das crianças teria passado mal dentro da unidade de saúde. Thales era casado há 15 anos com a filha do prefeito Dione Araújo.

A Polícia Civil informou que abriu o procedimento para apurar os fatos e que a investigação está em andamento.

O velório de Thales aconteceu nesta quinta-feira, 12, às 10h, em Itumbiara.

Declaração aos filhos

Antes do crime, Thales teria publicado imagens dos dois meninos em momentos distintos. Na postagem ele dizia "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito".

Luto na cidade

Em nota, a prefeitura de Itumbiara declarou luto de três dias a partir desta quinta-feira (12). O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado também lamentaram as mortes e se solidarizaram com a dor dos familiares, especialmente com o prefeito Dione.

