Suspeito de invadir casa e matar dois irmãos na frente da mãe é preso

Gabriel Santos Lima e Cauã Leite de Jesus - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil prendeu um jovem de 18 anos suspeito de participação no assassinato dos irmãos Gabriel Santos Lima, de 17 anos, e Cauã Leite de Jesus, de 21, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O duplo homicídio aconteceu no dia 18 de novembro do ano passado e é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

Conforme as apurações, quatro homens armados invadiram a residência das vítimas por volta das 4h, no bairro Brasília. Os dois irmãos foram baleados dentro de casa, diante da mãe. Um terceiro rapaz, de 22 anos, também foi atingido por disparos no braço e na perna, mas conseguiu escapar e recebeu atendimento no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

A investigação aponta que os jovens tinham ligação com uma facção criminosa que atua no município. Gabriel e Cauã já eram alvo de investigações da DH por suspeita de envolvimento em homicídio e outros delitos.

Ainda segundo a polícia, o suspeito detido já havia sido preso em flagrante em novembro de 2025 por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos um revólver, que, de acordo com os investigadores, foi utilizado no duplo homicídio, além de porções de maconha e cocaína.

A principal hipótese trabalhada pela Polícia Civil é de que o crime esteja relacionado a uma disputa interna entre integrantes de facção criminosa. O homem permanece à disposição da Justiça.