HOME > POLÍCIA
CRIME

Suspeito de estupro morre ao ser espancado e baleado na RMS

Homem teria sido agredido por populares

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/02/2026 - 13:25 h

Um homem, suspeito de estupro, foi morto na noite desta quarta-feira, 11, na Rua Coletora, no bairro Vida Nova, em Lauro de Freitas,na Região Metropolitana de Salvador.

Ele teria sido agredido por populares e, em seguida, baleado. mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 81ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, já encontraram o homem morto.

Investigações

Até o momento, não há confirmação se o homem, de fato, teria cometido algum crime. Também não se sabe a autoria dos disparos.

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo.

A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga as circunstâncias da morte do homem, que não possui identificação formal.

Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime.

crime estupro investigação policial Lauro de Freitas Morte Suspeita violência urbana

