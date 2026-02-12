Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Pintores corporais são presos suspeitos de extorquir turistas na Barra

Suspeitos realizavam as pinturas sem o consentimento das vítimas e as ameaçavam até que pagassem

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 13:18 h

Pintores corporais são presos na Barra por extorsão
Três pintores corporais, suspeitos de extorquir turistas na região do Farol da Barra foram presos nesta quarta-feira, 11, no bairro da Barra, em Salvador.

A ação foi conduzida após a emissão de três mandados de prisão preventiva por extorsão qualificada, expedidos após uma investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), através da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

De acordo com as investigações, o trio abordava turistas e, mesmo sem o consentimento, realizava pinturas corporais, passando a exigir o pagamento de altos valores pelo serviço, mesmo que não autorizado.

As vítimas eram acusadas e ameaçadas, sob a informação de que seriam liberadas somente com o pagamento do serviço, gerando prejuízos psicológicos e monetários.

Mandados de prisão

As investigações conduzidas pela Deltur resultaram no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva até o momento.

Ao todo, cinco pessoas foram presas, sendo que dois investigados possuem dois mandados cada, todos relacionados à prática de extorsão contra turistas na região do Farol da Barra.

Para a delegada titular da Deltur, Marcela Abreu, a atuação rápida e qualificada da equipe foi fundamental para interromper a prática criminosa e responsabilizar os envolvidos. “Não iremos tolerar condutas que constranjam, ameacem ou explorem turistas. Nosso trabalho é assegurar que Salvador permaneça como um destino acolhedor e seguro, com respostas firmes contra qualquer violação à liberdade e ao patrimônio das vítimas”, afirmou.

x